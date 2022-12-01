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В Испании нашли еще четыре письма со взрывчаткой. Их отправили премьеру страны, в минобороны, на авиабазу и компании, изготовляющей оружие для Украины

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Один из конвертов был отправлен во дворец Монклоа резиденцию премьера Испании
Один из конвертов был отправлен во дворец Монклоа – резиденцию премьера Испании
Фото: depositphotos.com

В Испании конверт со взрывным устройством получила местная компания Instalaza, производящая, в частности, оружие для Ук в минобороныраины. Также посылку со взрывчаткой нашли на авиабазе в Торрехон-де-Ардос. Третий конверт отправили премьеру страны Педро Санчесу, а четвертый –. Все четыре инцидента произошли после того, как в посольстве Украины в Мадриде взорвался конверт со взрывчаткой.

Издание Heraldo пишет, что специалисты по взрывчатым веществам из гражданской гвардии и национальной полиции Испании взорвали 30 ноября бомбу с письмом, полученным Instalaza. Эта оружейная компания производит гранатометы и другие устройства, которые затем отправляются правительством Испании в Украину.

По словам источников издания в полиции, конверт размером 10x15 см и толщиной 1 см был обнаружен около 16.30 начальником службы безопасности компании. Письмо вызвало у него подозрение, а особенно тот факт, что там был написанный от руки адрес почты из Украины, с украинским почтовым штемпелем.

К тому же письмо было адресовано не конкретному человеку, а самой компании. При этом никакой корреспонденции из Украины в компании не ожидали. 

Также издание El Mundo пишет, что служба безопасности Испании обнаружила еще одну посылку со взрывчаткой на авиабазе в Торрехон-де-Ардос.

Системы безопасности авиабазы зафиксировали подозрительный конверт. После рентгеновского анализа было установлено, что он может содержать какой-то механизм внутри.

В минобороны Испании подтвердили информацию о взрывчатке, отметив, что пострадавших и ущерба в результате инцидента не было. Представители правоохранительных органов уже изучают конверт, пытаясь выяснить его происхождение.

Правоохранители опасаются, что в течение дня в разных учреждениях по всей территории Испании появятся новые посылки.

Третий конверт был отправлен в резиденцию премьер-министра страны – дворец Монклоа, пишет ABC España. Конверт был обнаружен и обезврежен, подтвердили источники в министерстве внутренних дел Испании. Четвертый конверт был отправлен в минобороны, пишет Lasexta.

Контекст:

30 ноября в посольстве Украины в Испании взорвался конверт. Письмо было отправлено на имя украинского посла Сергея Погорельцева. Посылка вызвала подозрение у секретаря посла, поскольку на ней не было обратного адреса. В результате взрыва получил незначительные ранения комендант посольства. Остальные сотрудники консульства не пострадали.

После инцидента министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба распорядился усилить меры безопасности во всех представительствах страны за рубежом.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, взрыв, Испания, полиция, взрывчатка, Мадрид, авиабаза, безопасность, взрывы, премьер-министр, Педро Санчес, письмо, компании
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