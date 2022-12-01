В Испании нашли еще четыре письма со взрывчаткой. Их отправили премьеру страны, в минобороны, на авиабазу и компании, изготовляющей оружие для Украины

Один из конвертов был отправлен во дворец Монклоа – резиденцию премьера Испании Фото: depositphotos.com

Издание Heraldo пишет, что специалисты по взрывчатым веществам из гражданской гвардии и национальной полиции Испании взорвали 30 ноября бомбу с письмом, полученным Instalaza. Эта оружейная компания производит гранатометы и другие устройства, которые затем отправляются правительством Испании в Украину.

По словам источников издания в полиции, конверт размером 10x15 см и толщиной 1 см был обнаружен около 16.30 начальником службы безопасности компании. Письмо вызвало у него подозрение, а особенно тот факт, что там был написанный от руки адрес почты из Украины, с украинским почтовым штемпелем.

К тому же письмо было адресовано не конкретному человеку, а самой компании. При этом никакой корреспонденции из Украины в компании не ожидали.

Также издание El Mundo пишет, что служба безопасности Испании обнаружила еще одну посылку со взрывчаткой на авиабазе в Торрехон-де-Ардос.

Системы безопасности авиабазы зафиксировали подозрительный конверт. После рентгеновского анализа было установлено, что он может содержать какой-то механизм внутри.

В минобороны Испании подтвердили информацию о взрывчатке, отметив, что пострадавших и ущерба в результате инцидента не было. Представители правоохранительных органов уже изучают конверт, пытаясь выяснить его происхождение.

Правоохранители опасаются, что в течение дня в разных учреждениях по всей территории Испании появятся новые посылки.

Третий конверт был отправлен в резиденцию премьер-министра страны – дворец Монклоа, пишет ABC España. Конверт был обнаружен и обезврежен, подтвердили источники в министерстве внутренних дел Испании. Четвертый конверт был отправлен в минобороны, пишет Lasexta.