Два украинских посольства получили письма с очень конкретными угрозами – Кулеба

Кулеба: У нас, безусловно, есть догадка, кто за этим стоит, но нужно проследить всю сеть агентов и людей, вовлеченных в кампанию Фото: ЕРА

Корреспонденты агентства спросили, является ли вчерашний взрыв у посольства в Мадриде "новой формой террора против украинцев за рубежом".

"Это однозначно новая форма террора. Мы совместно с испанскими властями очень активно работаем над тем, чтобы установить, кто за этим стоит. У нас, безусловно, есть догадка, кто за этим стоит, но нужно проследить всю сеть агентов и людей, вовлеченных в эту кампанию", – ответил министр.

Кулеба добавил, что, кроме взрыва в Мадриде, "произошли и другие тревожные события, не связанные со взрывчаткой, однако с отправкой в посольства Украины очень конкретных угроз".

Глава МИД не уточнил, о каких именно посольствах речь.

Происходящее вчера и сегодня позволяет утверждать, что идет целенаправленная широкомасштабная кампания против Украины, подчеркнул он.

"Нужно раскрутить полностью цепи: кто привлечен, откуда эти цепи поступают, кто их [письма] присылает", – добавил Кулеба, заверив, что, когда личности виновных будут установлены, они понесут ответственность.