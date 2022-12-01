Два украинских посольства получили письма с очень конкретными угрозами – Кулеба

Корреспонденты агентства спросили, является ли вчерашний взрыв у посольства в Мадриде "новой формой террора против украинцев за рубежом".
"Это однозначно новая форма террора. Мы совместно с испанскими властями очень активно работаем над тем, чтобы установить, кто за этим стоит. У нас, безусловно, есть догадка, кто за этим стоит, но нужно проследить всю сеть агентов и людей, вовлеченных в эту кампанию", – ответил министр.
Кулеба добавил, что, кроме взрыва в Мадриде, "произошли и другие тревожные события, не связанные со взрывчаткой, однако с отправкой в посольства Украины очень конкретных угроз".
Глава МИД не уточнил, о каких именно посольствах речь.
Происходящее вчера и сегодня позволяет утверждать, что идет целенаправленная широкомасштабная кампания против Украины, подчеркнул он.
"Нужно раскрутить полностью цепи: кто привлечен, откуда эти цепи поступают, кто их [письма] присылает", – добавил Кулеба, заверив, что, когда личности виновных будут установлены, они понесут ответственность.
30 ноября в посольстве Украины в Испании взорвался конверт. Письмо было отправлено на имя украинского посла Сергея Погорельцева. Посылка вызвала подозрение у секретаря посла, поскольку на ней не было обратного адреса. В результате взрыва получил незначительные ранения комендант посольства. Остальные сотрудники консульства не пострадали.
После инцидента Кулеба распорядился усилить меры безопасности во всех представительствах страны за рубежом.
В Испании 1 декабря нашли еще четыре письма со взрывчаткой. Их отправили премьеру страны, в минобороны, на авиабазу и компании, изготовляющей оружие для Украины.