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Два украинских посольства получили письма с очень конкретными угрозами – Кулеба

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Кулеба: У нас, безусловно, есть догадка, кто за этим стоит, но нужно проследить всю сеть агентов и людей, вовлеченных в кампанию
Кулеба: У нас, безусловно, есть догадка, кто за этим стоит, но нужно проследить всю сеть агентов и людей, вовлеченных в кампанию
Фото: ЕРА

30 ноября и 1 декабря два посольства Украины (кроме посольства в Испании) получили письма "с очень конкретными угрозами". Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал "Укринформу" в Польше.

Корреспонденты агентства спросили, является ли вчерашний взрыв у посольства в Мадриде "новой формой террора против украинцев за рубежом".

"Это однозначно новая форма террора. Мы совместно с испанскими властями очень активно работаем над тем, чтобы установить, кто за этим стоит. У нас, безусловно, есть догадка, кто за этим стоит, но нужно проследить всю сеть агентов и людей, вовлеченных в эту кампанию", – ответил министр.

Кулеба добавил, что, кроме взрыва в Мадриде, "произошли и другие тревожные события, не связанные со взрывчаткой, однако с отправкой в посольства Украины очень конкретных угроз".

Глава МИД не уточнил, о каких именно посольствах речь.

Происходящее вчера и сегодня позволяет утверждать, что идет целенаправленная широкомасштабная кампания против Украины, подчеркнул он.

"Нужно раскрутить полностью цепи: кто привлечен, откуда эти цепи поступают, кто их [письма] присылает", – добавил Кулеба, заверив, что, когда личности виновных будут установлены, они понесут ответственность.

Контекст:

30 ноября в посольстве Украины в Испании взорвался конверт. Письмо было отправлено на имя украинского посла Сергея Погорельцева. Посылка вызвала подозрение у секретаря посла, поскольку на ней не было обратного адреса. В результате взрыва получил незначительные ранения комендант посольства. Остальные сотрудники консульства не пострадали.

После инцидента Кулеба распорядился усилить меры безопасности во всех представительствах страны за рубежом.

В Испании 1 декабря нашли еще четыре письма со взрывчаткой. Их отправили премьеру страны, в минобороны, на авиабазу и компании, изготовляющей оружие для Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Испания, посольство, МИД Украины, взрывчатка, угрозы, Дмитрий Кулеба, посольство Украины, письмо
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