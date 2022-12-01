МИД Литвы объявил персоной нон грата сотрудника российского посольства

"1 декабря в Министерство иностранных дел был вызван представитель посольства России в Литве. Ему вручили ноту о признании одного сотрудника российского посольства персоной нон грата в Литве за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом", – говорится в сообщении.
В МИД Литвы подчеркнули, что данному сотруднику российского посольства "было приказано покинуть Литву в течение пяти дней".
Агентство Delfi отмечает, что после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале Литва высылает российских дипломатов уже четвертый раз.
Литва активно оказывает помощь Украине в борьбе против российских оккупантов. По данным минобороны страны, по состоянию на сентябрь Литва передала Украине вооружения и военной техники на €209 млн. В частности, Украина получила от Литвы гаубицы калибра 105 мм и бронетранспортеры М113.
1 декабря стало известно, что правительство Литвы утвердило пакет помощи для Украины на €13 млн.