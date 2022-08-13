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Черногория объявила российского дипломата персоной нон грата, на выезд ему дали неделю

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Ноту вручили руководителю посольства
Ноту вручили руководителю посольства
Фото: Посольство России в Черногории / Ambasada Rusije u Crnoj Gori / Fаcebook

Одного из российских дипломатов, работающего в Черногории, объявили персоной нон грата, проинформировал 12 августа МИД этой страны.

"Министерство иностранных дел объявило одного дипломата посольства Российской Федерации, аккредитованного в Черногории, персоной нон грата из-за деятельности, противоречащей ст. 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях", – говорится в сообщении.

МИД Черногории отметил, что послу России Владиславу Масленникову вручили официальную ноту, в которой россиянину предписан "семидневный срок для выезда с территории Черногории".

В ст. 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях говорится, что "государство пребывания может в любое время, не будучи обязано мотивировать свое решение, уведомить аккредитующее государство, что глава представительства или какой-либо из членов дипломатического персонала представительства является персоной нон грата".

Российский МИД запостил в Fаcebook традиционное в таких случаях заявление о демонстрации Подгорицы "лояльности своим западным союзникам", что произошедшее является "необоснованным шагом черногорских властей, который, несомненно, негативно скажется на двусторонних отношениях", и что "на этот враждебный жест Подгорицы будет дан соответствующий ответ".

Контекст:

С 24 февраля, когда Россия масштабно вторглась в Украину, только по 8 апреля ООН, Евросоюз и 26 государств выслали в общей сложности 443 дипломатических сотрудника России, сообщало Министерство иностранных дел Украины. Российских дипломатов высылали и после этой даты.

Больше всего россиян выслали Польша (45), Германия (40) и Словакия (38).

28 марта Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало данные 620 сотрудников ФСБ РФ, которые действуют на территории Европы.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, МИД, посольство, Черногория, персона нон грата, дипломаты, Подгорица, посол, россияне
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