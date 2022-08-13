Черногория объявила российского дипломата персоной нон грата, на выезд ему дали неделю

"Министерство иностранных дел объявило одного дипломата посольства Российской Федерации, аккредитованного в Черногории, персоной нон грата из-за деятельности, противоречащей ст. 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях", – говорится в сообщении.

МИД Черногории отметил, что послу России Владиславу Масленникову вручили официальную ноту, в которой россиянину предписан "семидневный срок для выезда с территории Черногории".

В ст. 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях говорится, что "государство пребывания может в любое время, не будучи обязано мотивировать свое решение, уведомить аккредитующее государство, что глава представительства или какой-либо из членов дипломатического персонала представительства является персоной нон грата".

Российский МИД запостил в Fаcebook традиционное в таких случаях заявление о демонстрации Подгорицы "лояльности своим западным союзникам", что произошедшее является "необоснованным шагом черногорских властей, который, несомненно, негативно скажется на двусторонних отношениях", и что "на этот враждебный жест Подгорицы будет дан соответствующий ответ".