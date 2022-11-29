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29 ноября, 2022
 
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МИД Литвы заявил, что нет причин для объявления персоной нон грата Loboda

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Loboda проживает в Латвии
Loboda проживает в Латвии
Фото: LOBODA / Facebook

Пресс-секретарь главы литовского министерства иностранных дел Литвы (МИД) Паулина Левицките заявила, что не нашлось юридической основы для внесения в список персон нон грата украинской певицы. Об этом 28 ноября сообщило литовское издание Delfi,

"МИД обратилось к партнерам в Украине с просьбой оценить публичные заявления певицы, ее поведение перед лицом российской агрессии. По предварительным данным, есть признаки для ее занесения в список нежелательных лиц", – сказала Левицките.

Она отметила, что во время дальнейшего выяснения фактов о Loboda стало понятно, что Литва как правовое государство не может внести украинскую исполнительницу в список нежелательных для въезда в Литву лиц.

Контекст:

В настоящее время Loboda проживает в Латвии.

25 ноября стало известно о намерении Литвы внести Loboda в список персон нон гратаМинистр культуры Литвы Симонас Кайрис заявил, что Loboda представляет опасность для страны "с учетом ее прежней позиции в отношении России". Сама певица назвала эту информацию "вбросом и черным пиаром в ее сторону".

До полномасштабного вторжения РФ в Украину певица участвовала в многочисленных российских шоу и гастролировала по РФ с концертами.

24 марта, спустя месяц после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Loboda впервые публично осудила войну, а также начала публиковать в сетях информацию о том, как и чем помогает Украине. 18 октября Loboda заявила, что выделит 1 млн грн на восстановление Ирпеня.

Теги: Россия, Украина, Латвия, Литва, концерт, Loboda, певица
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