МИД Литвы заявил, что нет причин для объявления персоной нон грата Loboda

"МИД обратилось к партнерам в Украине с просьбой оценить публичные заявления певицы, ее поведение перед лицом российской агрессии. По предварительным данным, есть признаки для ее занесения в список нежелательных лиц", – сказала Левицките.
Она отметила, что во время дальнейшего выяснения фактов о Loboda стало понятно, что Литва как правовое государство не может внести украинскую исполнительницу в список нежелательных для въезда в Литву лиц.
В настоящее время Loboda проживает в Латвии.
25 ноября стало известно о намерении Литвы внести Loboda в список персон нон грата. Министр культуры Литвы Симонас Кайрис заявил, что Loboda представляет опасность для страны "с учетом ее прежней позиции в отношении России". Сама певица назвала эту информацию "вбросом и черным пиаром в ее сторону".
До полномасштабного вторжения РФ в Украину певица участвовала в многочисленных российских шоу и гастролировала по РФ с концертами.
24 марта, спустя месяц после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Loboda впервые публично осудила войну, а также начала публиковать в сетях информацию о том, как и чем помогает Украине. 18 октября Loboda заявила, что выделит 1 млн грн на восстановление Ирпеня.