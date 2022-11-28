ГОРДОН
 
 
СПОРТ

"Save Ukraine". Матч ЧМ-2022 между Португалией и Уругваем прервал болельщик в футболке в поддержку Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В результате инцидента матч Португалия Уругвай был ненадолго прерван
В результате инцидента матч Португалия – Уругвай был ненадолго прерван
Фото: EPA

Матч Чемпионата мира 2022 в Катаре в группе H между сборными Португалии и Уругвая 28 ноября прервал болельщик в футболке с надписью "Save Ukraine" ("Спасите Украину"."ГОРДОН").

Фото футбольного фаната, который выбежал на поле, опубликовало агентство EPA.

Инцидент состоялся во втором тайме. В руках у болельщика был радужный флаг в поддержку ЛГБТ- сообщества, а сзади на футболке была надпись "Respect for Iranian Women" ("Уважение к иранским женщинам". – "ГОРДОН").

Фото: EPA
Фото: EPA

В результате инцидента матч был ненадолго прерван. Позже болельщика увели с поля.

Фото: EPA
Фото: EPA

Как отмечается на сайте ФИФА, поединок Португалия – Уругвай завершился со счетом 2:0, дублем отличился Бруну Фернандеш.

Таким образом, сборная Португалии одержала вторую победу на ЧМ и гарантировала себе место в 1/8 финала турнира.

Теги: футбол, Украина, Иран, фанаты, Уругвай, флаг, Катар, чемпионат мира по футболу 2022, женщины, сборная Португалии, турнир
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"У каждого из нас обязательно все будет хорошо". alyona alyona снялась в США на фоне Голливудских холмов
"У каждого из нас обязательно все будет хорошо". alyona alyona снялась в США на фоне Голливудских холмов
Потап позировал в свете софита с хлопком
Потап позировал в свете софита с хлопком
Бывшая жена Остапчука снялась в лифте, высоко задрав край толстовки
Бывшая жена Остапчука снялась в лифте, высоко задрав край толстовки
Роднянский заявил, что на него написал донос "очень патриотичный и очень православный" коллега из РФ
Роднянский заявил, что на него написал донос "очень патриотичный и очень православный" коллега из РФ
"Иногда выдает такое, что действительно чувствую защиту". Мишина показала повзрослевшего сына, которого воспитывает сама
"Иногда выдает такое, что действительно чувствую защиту". Мишина показала повзрослевшего сына, которого воспитывает сама
"В темряві лягаю спати на сніг. Холодно. Змерз. Не відчуваю пальців ніг". Положинский посвятил новое стихотворение украинским защитникам
"В темряві лягаю спати на сніг. Холодно. Змерз. Не відчуваю пальців ніг". Положинский посвятил новое стихотворение украинским защитникам
Никитюк показала свое авто. Фото
Никитюк показала свое авто. Фото
  Onuka презентовала видео "Душа народу". В нем проводятся параллели между преступлениями России против украинцев – Голодомором и войной
  Onuka презентовала видео "Душа народу". В нем проводятся параллели между преступлениями России против украинцев – Голодомором и войной
"Вау! Идеальная женщина". 41-летняя Амбросио снялась в платье-сетке
"Вау! Идеальная женщина". 41-летняя Амбросио снялась в платье-сетке
"По этой причине погиб близкий мне человек". Солистка Vivienne Mort призвала не нарушать правила использования генераторов
"По этой причине погиб близкий мне человек". Солистка Vivienne Mort призвала не нарушать правила использования генераторов
"Выглядит счастливой и умиротворенной". Лопес показала снимки с детьми и мужем
"Выглядит счастливой и умиротворенной". Лопес показала снимки с детьми и мужем
"Боже, какая красавица". Фронтвумен The Hardkiss Санина показала, как сейчас выглядит
"Боже, какая красавица". Фронтвумен The Hardkiss Санина показала, как сейчас выглядит
Зибров помог зрителю сделать предложение любимой
Зибров помог зрителю сделать предложение любимой
"Мне трудно, потому что все это произошло в мои 18 лет". Проживающая в США дочь Меладзе озвучила свой диагноз и высказалась о войне
"Мне трудно, потому что все это произошло в мои 18 лет". Проживающая в США дочь Меладзе озвучила свой диагноз и высказалась о войне
Loboda передала еще 1 млн грн на восстановление Ирпеня
Loboda передала еще 1 млн грн на восстановление Ирпеня
"Сидите у себя в Москве". Денисенко рассказала, о чем общалась с российскими коллегами после вторжения
"Сидите у себя в Москве". Денисенко рассказала, о чем общалась с российскими коллегами после вторжения
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Лучше в холоде, но свободными". Бывший муж Ани Лорак высказался после ее заявления о желании "петь и нести любовь" (484061)
2
"А в жизни подходят с приветствиями". Жена командира полка "Азов" Прокопенко ответила людям, которые "льют грязь" у нее за спиной (113712)
3
Кондратюк показал, как сейчас выглядит его дом, который в марте обстреляли оккупанты. Фото (104424)
4
Жена Арестовича выехала из Украины (79675)
5
"Шизофрения в новой версии". Невзоров прокомментировал заявление Вовк об отправке на фронт Хрюши и Степашки (67927)
6
"Илон приревнует", "Миленько". 34-летняя экс-возлюбленная Илона Маска снялась в полный рост без белья и одежды (52619)
7
Юлии Тимошенко – 62. Самые яркие фото и видео политика: соло на барабанах, перекус из McDonald's, селфи в Днепре (32730)
8
"Боже, какая молодец", "Пример для любой женщины". 44-летняя Горовая показала домашнюю тренировку. Видео (28960)
 
 
 
 