"Save Ukraine". Матч ЧМ-2022 между Португалией и Уругваем прервал болельщик в футболке в поддержку Украины

В результате инцидента матч Португалия – Уругвай был ненадолго прерван Фото: EPA

Фото футбольного фаната, который выбежал на поле, опубликовало агентство EPA.

Инцидент состоялся во втором тайме. В руках у болельщика был радужный флаг в поддержку ЛГБТ- сообщества, а сзади на футболке была надпись "Respect for Iranian Women" ("Уважение к иранским женщинам". – "ГОРДОН").

Фото: EPA

В результате инцидента матч был ненадолго прерван. Позже болельщика увели с поля.

Фото: EPA

Как отмечается на сайте ФИФА, поединок Португалия – Уругвай завершился со счетом 2:0, дублем отличился Бруну Фернандеш.

Таким образом, сборная Португалии одержала вторую победу на ЧМ и гарантировала себе место в 1/8 финала турнира.