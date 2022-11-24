Роналду стал первым футболистом в истории, забивавшим на пяти чемпионатах мира

Таким образом лидер сборной Португалии ответил на достижение Лионеля Месси, который 22 ноября стал пятым футболистом в истории, который забивал на четырех чемпионатах мира.

37-летний Роналду первый свой гол на чемпионатах мира забил в 2006 году в Германии, затем забивал на ЧМ в 2010, 2014, 2018 и теперь в 2022 году. Как для португальца, так и для 35-летнего Месси чемпионат мира в Катаре, вероятно, станет последним в карьере.

Матч завершился победой сборной Португалии – 3:2, все голы были забиты во втором тайме. После исторического успеха Роналду на 73-й минуте ошибкой защиты португальцев воспользовался Андре Айю (1:1), но впоследствии европейцы доказали свое преимущество – отличились Жоау Феликс (78-я минута) и Рафаэль Леао (80-я). На 89-й минуте интригу в игру вернул Осман Букари, но на большее футболистов из Ганы уже не хватило.

Португалия – Гана 3:2

Голы: Роналду, 65 (пен.), Фелиш, 78, Леау, 80 – А. Айю, 73, Букари, 89.