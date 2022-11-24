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Роналду стал первым футболистом в истории, забивавшим на пяти чемпионатах мира

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Роналду забил исторический гол и снова превзошел Месси
Роналду забил исторический гол и снова превзошел Месси
Фото: EPA

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду открыл счет на 65-й минуте матча группового этапа Португалия – Гана голом с пенальти, который сам и заработал. Роналду стал первым игроком в истории, который забивал голы на пяти разных чемпионатах мира, сообщает 24 ноября "Радіо Свобода".

Таким образом лидер сборной Португалии ответил на достижение Лионеля Месси, который 22 ноября стал пятым футболистом в истории, который забивал на четырех чемпионатах мира.

37-летний Роналду первый свой гол на чемпионатах мира забил в 2006 году в Германии, затем забивал на ЧМ в 2010, 2014, 2018 и теперь в 2022 году. Как для португальца, так и для 35-летнего Месси чемпионат мира в Катаре, вероятно, станет последним в карьере. 

Матч завершился победой сборной Португалии – 3:2, все голы были забиты во втором тайме. После исторического успеха Роналду на 73-й минуте ошибкой защиты португальцев воспользовался Андре Айю (1:1), но впоследствии европейцы доказали свое преимущество – отличились Жоау Феликс (78-я минута) и Рафаэль Леао (80-я). На 89-й минуте интригу в игру вернул Осман Букари, но на большее футболистов из Ганы уже не хватило.

Португалия – Гана 3:2

Голы: Роналду, 65 (пен.), Фелиш, 78, Леау, 80 – А. Айю, 73, Букари, 89.

Контекст:

Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча". 17 января 2022 года получил специальную награду ФИФА за рекорд по количеству голов за национальные сборные – за команду Португалии он забил 115 мячей.

К началу чемпионата мира 2022 года на счету Роналду было117 голов в 191 матче за сборную. На счету португальца множество других статистических достижений и рекордов.

В июне 2020 года Forbes сообщил, что Роналду стал первым футболистом-миллиардером – в 2019 году он заработал $105 млн и преодолел барьер в $1 млрд. 

27 августа 2021 года он перешел в "Манчестер Юнайтед", до этого с 2018 года португалец выступал за итальянский клуб "Ювентус". 22 ноября 2022 года "Манчестер Юнайтед" сообщил о расторжении контракта с Роналду по взаимному согласию сторон.

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