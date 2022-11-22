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"Манчестер Юнайтед" расторг контракт с Роналду по взаимному согласию сторон. Перед этим португалец раскритиковал клуб в скандальном интервью

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Роналду уходит из "МЮ"
Роналду уходит из "МЮ"
Фото: manutd / Twitter

Клуб Английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" расторг контракт с капитаном сборной Португалии, многократным обладателем "Золотого мяча" Криштиану Роналду. Об этом 22 ноября сообщил официальный сайт "красных дьяволов".

Сообщается, что стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию.

"Клуб благодарит Роналду за его огромный вклад и желает ему и его семье всего наилучшего в будущем. Все в "Манчестер Юнайтед" сосредоточены на продолжении прогресса команды под руководством [главного тренера] Эрика тен Хага и совместной работе для достижения успеха на поле", – сказано в заявлении "Манчестер Юнайтед".

Журналист Мэтт Лоу в Twitter цитирует комментарий Роналду по поводу прекращения сотрудничества с манкунианцами.

"После общения с "Манчестер Юнайтед" мы договорились досрочно расторгнуть наш контракт. Я люблю "Юнайтед" и люблю своих болельщиков, это никогда не изменится. Однако мне кажется, что настало правильное время искать новый вызов. Я желаю команде всяческих успехов в оставшейся части сезона и в будущем", – заявил португалец.

Незадолго до начала чемпионата мира по футболу в Катаре Роналду дал интервью журналисту Пирсу Моргану в рамках его ток-шоу Uncensored, в котором раскритиковал как методы управления, принятые в клубе из Манчестера (по мнению звезды, клубная структура управления "МЮ" гораздо более слабая, чем в "Реале" и "Ювентусе", за которые португалец выступал ранее), так и тен Хага, заявив, что тренер относится к нему без должного уважения.

37-летний португалец в течение двух сезонов в английском клубе забил 145 голов в 346 матчах.

Контекст:

Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча". 17 января получил специальную награду ФИФА за рекорд по количеству голов за национальные сборные – за команду Португалии он забил 115 мячей (сейчас у него 117 голос в 191 матче за сборную). На счету португальца множество других статистических достижений и рекордов.

В июне 2020 года Forbes сообщил, что Роналду стал первым футболистом-миллиардером – в 2019 году он заработал $105 млн и преодолел барьер в $1 млрд. 

27 августа 2021 года он перешел в "Манчестер Юнайтед", до этого с 2018 года португалец выступал за итальянский клуб "Ювентус".

Теги: футбол, спорт, Криштиану Роналду, Англия, Португалия, Манчестер Юнайтед, Премьер-лига, чемпионат, футболист, Манчестер, тренер, интервью
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