"Манчестер Юнайтед" расторг контракт с Роналду по взаимному согласию сторон. Перед этим португалец раскритиковал клуб в скандальном интервью

Сообщается, что стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию.
"Клуб благодарит Роналду за его огромный вклад и желает ему и его семье всего наилучшего в будущем. Все в "Манчестер Юнайтед" сосредоточены на продолжении прогресса команды под руководством [главного тренера] Эрика тен Хага и совместной работе для достижения успеха на поле", – сказано в заявлении "Манчестер Юнайтед".
ОФИЦИАЛЬНО: "Манчестер Юнайтед" объявил о том, что Криштиану Роналду покидает клуб.— ManUtd.ru (@ManUtd_ru) November 22, 2022
«Криштиану Роналду покидает "Манчестер Юнайтед" по взаимному согласию. Клуб благодарит его за огромный вклад, который он внес за его время его пребывания на "Олд Траффорд"». pic.twitter.com/AFwbdQggHP
Журналист Мэтт Лоу в Twitter цитирует комментарий Роналду по поводу прекращения сотрудничества с манкунианцами.
"После общения с "Манчестер Юнайтед" мы договорились досрочно расторгнуть наш контракт. Я люблю "Юнайтед" и люблю своих болельщиков, это никогда не изменится. Однако мне кажется, что настало правильное время искать новый вызов. Я желаю команде всяческих успехов в оставшейся части сезона и в будущем", – заявил португалец.
Ronaldo: "Following conversations with Manchester United we have mutually agreed to end our contract early.— Matt Law (@Matt_Law_DT) November 22, 2022
"I love Manchester United and I love the fans, that will never ever change. However, it feels like the right time for me to seek a new challenge.
Незадолго до начала чемпионата мира по футболу в Катаре Роналду дал интервью журналисту Пирсу Моргану в рамках его ток-шоу Uncensored, в котором раскритиковал как методы управления, принятые в клубе из Манчестера (по мнению звезды, клубная структура управления "МЮ" гораздо более слабая, чем в "Реале" и "Ювентусе", за которые португалец выступал ранее), так и тен Хага, заявив, что тренер относится к нему без должного уважения.
37-летний португалец в течение двух сезонов в английском клубе забил 145 голов в 346 матчах.
Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча". 17 января получил специальную награду ФИФА за рекорд по количеству голов за национальные сборные – за команду Португалии он забил 115 мячей (сейчас у него 117 голос в 191 матче за сборную). На счету португальца множество других статистических достижений и рекордов.
В июне 2020 года Forbes сообщил, что Роналду стал первым футболистом-миллиардером – в 2019 году он заработал $105 млн и преодолел барьер в $1 млрд.
27 августа 2021 года он перешел в "Манчестер Юнайтед", до этого с 2018 года португалец выступал за итальянский клуб "Ювентус".