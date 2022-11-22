"Манчестер Юнайтед" расторг контракт с Роналду по взаимному согласию сторон. Перед этим португалец раскритиковал клуб в скандальном интервью

Сообщается, что стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию.

"Клуб благодарит Роналду за его огромный вклад и желает ему и его семье всего наилучшего в будущем. Все в "Манчестер Юнайтед" сосредоточены на продолжении прогресса команды под руководством [главного тренера] Эрика тен Хага и совместной работе для достижения успеха на поле", – сказано в заявлении "Манчестер Юнайтед".

ОФИЦИАЛЬНО: "Манчестер Юнайтед" объявил о том, что Криштиану Роналду покидает клуб.



«Криштиану Роналду покидает "Манчестер Юнайтед" по взаимному согласию. Клуб благодарит его за огромный вклад, который он внес за его время его пребывания на "Олд Траффорд"». pic.twitter.com/AFwbdQggHP — ManUtd.ru (@ManUtd_ru) November 22, 2022

Журналист Мэтт Лоу в Twitter цитирует комментарий Роналду по поводу прекращения сотрудничества с манкунианцами.

"После общения с "Манчестер Юнайтед" мы договорились досрочно расторгнуть наш контракт. Я люблю "Юнайтед" и люблю своих болельщиков, это никогда не изменится. Однако мне кажется, что настало правильное время искать новый вызов. Я желаю команде всяческих успехов в оставшейся части сезона и в будущем", – заявил португалец.

Ronaldo: "Following conversations with Manchester United we have mutually agreed to end our contract early.



"I love Manchester United and I love the fans, that will never ever change. However, it feels like the right time for me to seek a new challenge. — Matt Law (@Matt_Law_DT) November 22, 2022

Незадолго до начала чемпионата мира по футболу в Катаре Роналду дал интервью журналисту Пирсу Моргану в рамках его ток-шоу Uncensored, в котором раскритиковал как методы управления, принятые в клубе из Манчестера (по мнению звезды, клубная структура управления "МЮ" гораздо более слабая, чем в "Реале" и "Ювентусе", за которые португалец выступал ранее), так и тен Хага, заявив, что тренер относится к нему без должного уважения.

37-летний португалец в течение двух сезонов в английском клубе забил 145 голов в 346 матчах.