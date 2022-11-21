  "Какая пустая трата времени каждого", "Чувствую себя преданным". В сети обсуждают якобы совместное фото Месси и Роналду авторства Лейбовиц

Фото, на котором футболисты запечатлены во время игры в шахматы, используя в качестве шахматной доски фирменный чемодан, опубликовано 19 ноября на странице бренда в Instagram.

Автором фото является американский фотограф Энни Лейбовиц.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Louis Vuitton (@louisvuitton)

Издание Times now обратило внимание на то, что, судя по ролику, в котором запечатлены самые яркие моменты фотосессии и короткие интервью футболистов, видно, что они присутствовали на съемках в разное время.

В публикации отмечается, что совместное фото является результатом совмещения двух разных снимков.

ВИДЕО

Видео: Football Highlights / YouTube

"Я чувствую себя преданным, узнав, что Месси и Роналду не были в одной комнате, а фотография была отредактирована", – пишут поклонники в сети.

I feel betrayed finding out Messi and Ronaldo weren’t in the same room and the picture was edited. — Abubakar (@olabodela) November 20, 2022

"Фотография Месси и Роналду была отредактирована, на самом деле они не сидели друг напротив друга", – заметили болельщики.

The Messi and Ronaldo picture was edited, they werent really sitting infront of each others * pic.twitter.com/WjeNWEFL2r — FC Barcelona Fans Nation (@fcbfn_live) November 20, 2022

"Только что узнал, что фото Месси и Роналду отредактировано. Какая пустая трата времени каждого", – отреагировали в сети.

Just found out the Messi & Ronaldo picture is edited. What a waste of everyone's time. — Elliot Hackney (@ElliotHackney) November 20, 2022