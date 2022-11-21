Бульвар Шоубиз
 
21 ноября, 2022
 
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"Какая пустая трата времени каждого", "Чувствую себя преданным". В сети обсуждают якобы совместное фото Месси и Роналду авторства Лейбовиц

 
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Роналду и Месси снялись в рекламе Louis Vuitton
Роналду и Месси снялись в рекламе Louis Vuitton
Фото: ЕРА

Форвард английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду и нападающий французского футбольного клуба ПСЖ Лионель Месси приняли участие в фотосессии для французского бренда Louis Vuitton.

Фото, на котором футболисты запечатлены во время игры в шахматы, используя в качестве шахматной доски фирменный чемодан, опубликовано 19 ноября на странице бренда в Instagram.

Автором фото является американский фотограф Энни Лейбовиц. 

Издание Times now обратило внимание на то, что, судя по ролику, в котором запечатлены самые яркие моменты фотосессии и короткие интервью футболистов, видно, что они присутствовали на съемках в разное время. 

В публикации отмечается, что совместное фото является результатом совмещения двух разных снимков.

ВИДЕО
Видео: Football Highlights / YouTube

"Я чувствую себя преданным, узнав, что Месси и Роналду не были в одной комнате, а фотография была отредактирована",  – пишут поклонники в сети.

"Фотография Месси и Роналду была отредактирована, на самом деле они не сидели друг напротив друга", – заметили болельщики.

"Только что узнал, что фото Месси и Роналду отредактировано. Какая пустая трата времени каждого", – отреагировали в сети.

Контекст:

Месси – один из самых титулованных футболистов в мире. Он обладатель рекордного количества "Золотых мячей", эта награда вручается лучшему футболисту мира. Кроме того, он один из двух футболистов, забивших более 100 мячей в еврокубках, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Профессиональную футбольную карьеру аргентинец начала 2004 году в "Барселоне". За испанский клуб он выступал до августа 2021 года, а затем перешел в ПСЖ (Франция)Причиной ухода Месси из "Барселоны" стали финансовые вопросы.

С 2005 года Месси выступает за национальную сборную Аргентины по футболу, является капитаном команды.

Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча". 17 января получил специальную награду ФИФА за рекорд по количеству голов за национальные сборные – за команду Португалии он забил 115 мячей. 

В июне 2020 года Forbes сообщил, что Роналду стал первым футболистом-миллиардером – в 2019 году он заработал $105 млн и преодолел барьер в $1 млрд. 

27 августа 2021 года он перешел в "Манчестер Юнайтед", до этого с 2018 года португалец выступал за итальянский клуб "Ювентус".


Теги: футбол, Криштиану Роналду, Лионель Месси, Louis Vuitton, Энни Лейбовиц
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