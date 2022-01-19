Месси, который болел COVID-19, вернулся к тренировкам с ПСЖ

"Возвращение к коллективной тренировке для Лео Месси", – сказано в подписи к ролику.

О положительном тесте на коронавирус у Месси ПСЖ сообщил 2 января, футболист отправился на самоизоляцию.

13 января аргентинец заявил в Instagram, что "почти выздоровел".

"Мне потребовалось больше времени, чем я думал, чтобы выздороветь", – писал Месси.

Контекст:

Месси – один из самых титулованных футболистов в мире. Он обладатель рекордного количества "Золотых мячей", эта награда вручается лучшему футболисту мира. Кроме того, он один из двух футболистов, забивших более 100 мячей в еврокубках, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Профессиональную футбольную карьеру аргентинец начал в 2004 году в "Барселоне". За испанский клуб он выступал до августа 2021 года, а затем перешел в ПСЖ. Причиной ухода Месси из "Барселоны" стали финансовые вопросы.

С 2005 года Месси выступает за национальную сборную Аргентины по футболу, является капитаном команды.