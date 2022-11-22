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Месси стал пятым футболистом в истории, который забивал на четырех чемпионатах мира

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Месси забил в первом матче сборной Аргентины на ЧМ-2022
Месси забил в первом матче сборной Аргентины на ЧМ-2022
Фото: EPA

Аргентинский нападающий Лионель Месси стал пятым футболистом в истории, забивавшим на четырех чемпионатах мира.

Капитан сборной Аргентины отличился в матче чемпионата мира 2022 против Саудовской Аравии, который сейчас проходит в катарском городе Аль-Дайиан, реализовав пенальти на 10-й минуте, сообщается на официальном сайте ФИФА.

Таким образом, 35-летний форвард стал пятым футболистом, который забивал на четырех разных чемпионатах мира (также он отличился на ЧМ-2006, ЧМ-2014 и ЧМ-2018), отмечает Football.ua.

До аргентинца это удавалось бразильцу Пеле (он забивал на ЧМ в 1958-м, 1962-м, 1966-м и 1970 годах), немцам Уве Зеелеру (1958, 1962, 1966, 1970) и Мирославу Клозе (2002, 2006, 2010, 2014), а также португальцу Криштиану Роналду (2006, 2010, 2014, 2018).

Роналду может улучшить свой показатель: сборная Португалии начнет выступление на чемпионате в Катаре 24 ноября – матчем против сборной Ганы.

Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора
Теги: Криштиану Роналду, Лионель Месси, ФИФА, Аргентина, чемпионат мира по футболу 2022
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