Племянница верховного лидера Ирана поддержала протесты, ее задержали

Как отмечает агентство, видео с призывом Морадхани стало стремительно распространяться в иранском сегменте интернета после того, как активисты HRANA сообщили о ее аресте 23 ноября.

"О свободные люди, будьте с нами и скажите своим правительствам, чтобы они прекратили поддерживать этот кровавый и детоубийственный режим. Этот режим не верен ни одному из своих религиозных принципов и не знает никаких правил, кроме силы и сохранения власти", – говорила активистка на видео.

Как сообщает HRANA, активистка была арестована после того, как явилась в суд для рассмотрения ее дела. Ей грозит 15 лет тюрьмы.