Племянница верховного лидера Ирана поддержала протесты, ее задержали

Как отмечает агентство, видео с призывом Морадхани стало стремительно распространяться в иранском сегменте интернета после того, как активисты HRANA сообщили о ее аресте 23 ноября.
"О свободные люди, будьте с нами и скажите своим правительствам, чтобы они прекратили поддерживать этот кровавый и детоубийственный режим. Этот режим не верен ни одному из своих религиозных принципов и не знает никаких правил, кроме силы и сохранения власти", – говорила активистка на видео.
Как сообщает HRANA, активистка была арестована после того, как явилась в суд для рассмотрения ее дела. Ей грозит 15 лет тюрьмы.
С сентября в Иране продолжаются массовые протесты из-за смерти 22-летней Махсы (Джины) Амини из Саккеза (Курдистан). 13 сентября она приехала в Тегеран с семьей и была задержана за якобы неправильное ношение хиджаба. Родственникам сказали, что ее отпустят после "сеанса перевоспитания".
По словам свидетелей, Амини избили в фургоне для задержанных, а через три дня после задержания она умерла. Полиция факт избиения отрицает, заявляя, что студентка умерла от сердечного приступа. 17 сентября Амини похоронили.
После ее смерти начались протесты против ограничений свобод в Иране, в том числе – жестких правил ношения одежды. Митинги охватили большинство провинций Ирана. По оценке Reuters, это самые массовые митинги с 2019 года, когда в Иране проходили протесты из-за цен на топливо. Тогда во время подавления митингов были убиты, по данным агентства, около 1500 человек.
По данным правозащитников HRANA на 26 ноября, на нынешних протестах погибли уже 450 человек, 63 из них – дети. Под аресты попали более 18 тыс. человек.