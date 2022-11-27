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В Брюсселе вспыхнули беспорядки после поражения Бельгии от Марокко на чемпионате мира по футболу. Фоторепортаж

Сегодня 20.34
Поражение сборной Бельгии 0:2 команде из Марокко в состоявшемся 27 ноября матче чемпионата мира по футболу привело к беспорядкам в Брюсселе, сообщает со ссылкой на бельгийскую полицию Associated Press. Силовики "были вынуждены" оцепить часть города в центре, а также применить водометы и слезоточивый газ против толпы, недовольной результатом матча в Катаре. Агентство пишет, что болельщики устраивали поджоги и бросали кирпичи по автомобилям. Есть информация о задержаниях, их масштаб пока не озвучен официально. Фото из Брюсселя опубликовало агентство ЕРА.
Теги: футбол, автомобили, полиция, Бельгия, Брюссель, чемпионат мира, беспорядки, чемпионат, поджог, Катар, Марокко, чемпионат мира по футболу 2022, задержание, ЧМ 2022
 

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