В Брюсселе вспыхнули беспорядки после поражения Бельгии от Марокко на чемпионате мира по футболу. Фоторепортаж
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Поражение сборной Бельгии 0:2 команде из Марокко в состоявшемся 27 ноября матче чемпионата мира по футболу привело к беспорядкам в Брюсселе, сообщает со ссылкой на бельгийскую полицию Associated Press
. Силовики "были вынуждены" оцепить часть города в центре, а также применить водометы и слезоточивый газ против толпы, недовольной результатом матча в Катаре. Агентство пишет, что болельщики устраивали поджоги и бросали кирпичи по автомобилям. Есть информация о задержаниях, их масштаб пока не озвучен официально. Фото из Брюсселя опубликовало агентство ЕРА
.