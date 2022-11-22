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Чемпионат мира по футболу. Аргентина сенсационно проиграла, Франция выиграла, еще два матча завершились вничью

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Во вторник состоялись матчи групп C и D
Во вторник состоялись матчи групп C и D
Фото: ЕРА

22 ноября в Катаре состоялись четыре матча чемпионата мира по футболу, их результаты сообщил сайт ФИФА.

Первыми во вторник играли в городе Лусаил сборные Аргентины и Саудовской Аравии.

Аргентинцы были фаворитами поединка, их звездный нападающий Лионель Месси забил мяч уже на 10-й минуте, реализовав пенальти. Однако сразу после перерыва саудиты провели две результативные атаки, которые завершали Салех Аль-Шахри (на 48-й минуте) и Салем Аль-Доссари (на 53-й).

Итог поединка – сенсационная победа Саудовской Аравии со счетом 2:1.

Еще один матч группы С, в котором играли сборные Мексики и Польши, завершился в Дохе вничью 0:0. Лидером группы стала Саудовская Аравия.

Оба матча состоялись и в группе D.

Сборные Дании и Туниса встречались в Эр-Райане и не сумели забить ни одного мяча – ничья 0:0.

Последним поединком игрового дня был матч в Аль-Вакре между Австралией и действующим чемпионом мира Францией.

Австралийцы открыли счет на 9-й минуте (забил Крейг Гудвин). На 27-й минуте француз Адриан Рабьо сравнял счет, а через пять минут его партнер Оливье Жиру вывел чемпионов мира вперед. Во втором тайме Франция довела матч до разгрома: на 68-й минуте забил Киллиан Мбаппе, а на 71-й – снова Жиру.

Чемпионы мира выиграли со счетом 4:1 и возглавили группу.

Контекст:

Финальная часть чемпионата мира по футболу 2022 года проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: футбол, Польша, Франция, Тунис, Австралия, Саудовская Аравия, Мексика, ФИФА, Аргентина, чемпионат мира, чемпионат, Катар, чемпионат мира по футболу 2022, сборная Франции, ЧМ 2022
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