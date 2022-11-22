Чемпионат мира по футболу. Аргентина сенсационно проиграла, Франция выиграла, еще два матча завершились вничью

Во вторник состоялись матчи групп C и D Фото: ЕРА

Первыми во вторник играли в городе Лусаил сборные Аргентины и Саудовской Аравии.

Аргентинцы были фаворитами поединка, их звездный нападающий Лионель Месси забил мяч уже на 10-й минуте, реализовав пенальти. Однако сразу после перерыва саудиты провели две результативные атаки, которые завершали Салех Аль-Шахри (на 48-й минуте) и Салем Аль-Доссари (на 53-й).

Итог поединка – сенсационная победа Саудовской Аравии со счетом 2:1.

Еще один матч группы С, в котором играли сборные Мексики и Польши, завершился в Дохе вничью 0:0. Лидером группы стала Саудовская Аравия.

Оба матча состоялись и в группе D.

Сборные Дании и Туниса встречались в Эр-Райане и не сумели забить ни одного мяча – ничья 0:0.

Последним поединком игрового дня был матч в Аль-Вакре между Австралией и действующим чемпионом мира Францией.

Австралийцы открыли счет на 9-й минуте (забил Крейг Гудвин). На 27-й минуте француз Адриан Рабьо сравнял счет, а через пять минут его партнер Оливье Жиру вывел чемпионов мира вперед. Во втором тайме Франция довела матч до разгрома: на 68-й минуте забил Киллиан Мбаппе, а на 71-й – снова Жиру.

Чемпионы мира выиграли со счетом 4:1 и возглавили группу.