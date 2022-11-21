Чемпионат мира по футболу. Нидерланды выиграли у Сенегала, а США сыграли вничью с Уэльсом

Матч группы А между Нидерландами и Сенегалом проходил в Дохе.
Долгое время команды не могли забить, развязка наступила уже в концовке поединка. На 84-й минуте мяч в ворота сенегальской сборной забил Коди Гакпо, а на девятой компенсированной минуте поединка – его соотечественник Дэви Классен.
Нидерланды победили 2:0 и вместе с Эквадором, с таким же счетом обыгравшим Катар, возглавили турнирную таблицу группы А.
Матч группы B между США и Уэльсом проходил в Ар-Райяне и завершился вничью 1:1. На 36-й минуте забил американец Тимоти Веа, а на 82-й минуте счет с пенальти сравнял Гаррет Бэйл из Уэльса. Сам Бэйл пенальти и заработал.
В этом квартете после первого тура лидерство захватила Англия, разгромившая Иран со счетом 6:2.
Финальная часть чемпионата мира по футболу 2022 года проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.
Действующим чемпионом мира является сборная Франции.