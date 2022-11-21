ГОРДОН
 
 
СПОРТ

Чемпионат мира по футболу. Нидерланды выиграли у Сенегала, а США сыграли вничью с Уэльсом

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Финальная часть чемпионата мира по футболу началась 20 ноября
Финальная часть чемпионата мира по футболу началась 20 ноября
Фото: ЕРА

21 ноября в Катаре состоялись еще два матча чемпионата мира по футболу, в которых играли сборная Сенегала против сборной Нидерландов и сборная США против сборной Уэльса. Их результаты сообщил сайт ФИФА.

Матч группы А между Нидерландами и Сенегалом проходил в Дохе.

Долгое время команды не могли забить, развязка наступила уже в концовке поединка. На 84-й минуте мяч в ворота сенегальской сборной забил Коди Гакпо, а на девятой компенсированной минуте поединка – его соотечественник Дэви Классен.

Нидерланды победили 2:0 и вместе с Эквадором, с таким же счетом обыгравшим Катар, возглавили турнирную таблицу группы А.

Матч группы B между США и Уэльсом проходил в Ар-Райяне и завершился вничью 1:1. На 36-й минуте забил американец Тимоти Веа, а на 82-й минуте счет с пенальти сравнял Гаррет Бэйл из Уэльса. Сам Бэйл пенальти и заработал.

В этом квартете после первого тура лидерство захватила Англия, разгромившая Иран со счетом 6:2.

Контекст:

Финальная часть чемпионата мира по футболу 2022 года проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Действующим чемпионом мира является сборная Франции.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: футбол, США, Нидерланды, ФИФА, чемпионат мира, Катар, Уэльс, чемпионат мира по футболу 2022, Сенегал, ЧМ 2022, турнир
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Невзоров высмеял исполнительницу песни "Русская водка" Цыганову, которая заявила, что исцелила российского оккупанта своим пением
Невзоров высмеял исполнительницу песни "Русская водка" Цыганову, которая заявила, что исцелила российского оккупанта своим пением
Фагот показал, как учится стрелять на полигоне. Фото, видео
Фагот показал, как учится стрелять на полигоне. Фото, видео
"Меня душат слезы. Я на него обижена". Ефросинина расплакалась, рассказывая о муже, который добровольцем пошел в ВСУ
"Меня душат слезы. Я на него обижена". Ефросинина расплакалась, рассказывая о муже, который добровольцем пошел в ВСУ
В платке и берете. Яремчук снялась для украинского бренда и загадала победу весной
В платке и берете. Яремчук снялась для украинского бренда и загадала победу весной
У ДиКаприо новая девушка-супермодель Mirror
У ДиКаприо новая девушка-супермодель – Mirror
"Он оплакивал свои утраченные возможности, поездки в Европу на свадьбы к олигархам, большие гонорары". Максакова о слезах Баскова на программе у Корчевникова
"Он оплакивал свои утраченные возможности, поездки в Европу на свадьбы к олигархам, большие гонорары". Максакова о слезах Баскова на программе у Корчевникова
45-летний Уэст во второй раз намерен баллотироваться на пост президента США
45-летний Уэст во второй раз намерен баллотироваться на пост президента США
"Каждый наш день сейчас защищают и творят достойные и свободные люди". Зеленская в траурном образе почтила память украинцев, отдавших жизни во время Революции достоинства
"Каждый наш день сейчас защищают и творят достойные и свободные люди". Зеленская в траурном образе почтила память украинцев, отдавших жизни во время Революции достоинства
Дочь Филатова вышла в свет в платье на тонких бретельках. Жена мэра Днепра прокомментировала
Дочь Филатова вышла в свет в платье на тонких бретельках. Жена мэра Днепра прокомментировала
"Ох, бедняжка". Жена Болдуина показала годовалую дочь с разбитым лицом и синяком возле глаза
"Ох, бедняжка". Жена Болдуина показала годовалую дочь с разбитым лицом и синяком возле глаза
Вайкуле показала, как выглядит с короткой стрижкой
Вайкуле показала, как выглядит с короткой стрижкой
"Берегись, русня". Украинская снайпер Эмеральд рассекретила пол своего будущего ребенка
"Берегись, русня". Украинская снайпер Эмеральд рассекретила пол своего будущего ребенка
64-летняя Мадонна наклонилась на четвереньках и показала вид сзади
64-летняя Мадонна наклонилась на четвереньках и показала вид сзади
  Группа "Роялькіт" посвятила новую песню своему музыканту, который в составе ВСУ защищает Украину от оккупантов из РФ. Видео
  Группа "Роялькіт" посвятила новую песню своему музыканту, который в составе ВСУ защищает Украину от оккупантов из РФ. Видео
Мейхер в высоком разрезе засветила татуировку на бедре
Мейхер в высоком разрезе засветила татуировку на бедре
Эпштейн планировал вымогать деньги у королевы, шантажируя принца Эндрю Mirror
Эпштейн планировал вымогать деньги у королевы, шантажируя принца Эндрю – Mirror
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Заявления на грани фола". Арестович рассказал, как Зеленский отреагировал на его намерение баллотироваться в президенты (590317)
2
"Беременна", "В ожидании". Дорофеева после того, как ее новый бойфренд рассказал, почему ушел от второй жены, сделала новое заявление (180918)
3
"Думала, вы не такая, чтобы выставлять свои прелести", "Соблазнительная". 37-летняя Саливанчук стала студенткой и снялась без белья (66210)
4
"Дочь Путина", "Олицетворение всего русского мира". В сети обсуждают ролик россиянки, который показал Гордон (62196)
5
"Четыре подхода". 33-летняя Мишина показала упражнение для плоского и красивого живота (53589)
6
Морпех Дианов передал Поляковой 1,7 млн грн на благотворительный сбор для протезирования украинских защитников (40806)
7
47-летний Арестович рассказал о 18-летней дочери Аэлите. Фото (37863)
8
"Королева беспредела". Данилко во время зажигательного танца в автобусе поцеловал Белоконь в губы. Видео (35326)
 
 
 
 