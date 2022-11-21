Чемпионат мира по футболу. Нидерланды выиграли у Сенегала, а США сыграли вничью с Уэльсом

Финальная часть чемпионата мира по футболу началась 20 ноября Фото: ЕРА

Матч группы А между Нидерландами и Сенегалом проходил в Дохе.

Долгое время команды не могли забить, развязка наступила уже в концовке поединка. На 84-й минуте мяч в ворота сенегальской сборной забил Коди Гакпо, а на девятой компенсированной минуте поединка – его соотечественник Дэви Классен.

Нидерланды победили 2:0 и вместе с Эквадором, с таким же счетом обыгравшим Катар, возглавили турнирную таблицу группы А.

Матч группы B между США и Уэльсом проходил в Ар-Райяне и завершился вничью 1:1. На 36-й минуте забил американец Тимоти Веа, а на 82-й минуте счет с пенальти сравнял Гаррет Бэйл из Уэльса. Сам Бэйл пенальти и заработал.

В этом квартете после первого тура лидерство захватила Англия, разгромившая Иран со счетом 6:2.