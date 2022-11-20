"Три часа без пива можно прожить". Глава ФИФА ответил на критику чемпионата мира в Катаре – СМИ

По его словам, запрет продажи пива на стадионах, о котором объявили за два дня до открытия ЧМ, объясняется не вмешательством королевской семьи арабского государства, а "угрозами, о которых ранее не было известно".

Он утверждает, что за нападками стоят представители Запада, который лицемерит, делая подобные замечания.

"За то, что мы, европейцы, делали последние 3 тыс. лет, мы должны извиняться в течение следующих 3000 лет и только потом давать людям моральные уроки", – заявил он.

Как отмечает издание, Инфантино выступил с почти часовой речью на пресс-конференции на тему запрета продажи пива на стадионах, о котором ФИФА объявило 18 ноября, за два дня до начала турнира.

При этом у ЧМ действует спонсорское соглашение с производителем Budweiser на $75 млн. Внезапное изменение многолетних обещаний организаторов турнира вызвало вопросы об авторитете ФИФА, учитывая, что на запрете алкоголя ранее настаивали высокопоставленные члены королевской семьи Катара, отмечает издание.

NYT отмечает, что Budweiser является официальным пивом чемпионатов мира с 1985 года. В официальном путеводители матчей указывалось, что "владельцы билетов будут иметь доступ к продуктам Budweiser в пределах периметра стадиона".

Употребление алкоголя в Катаре запрещено за пределами отелей и курортов. Иностранцы могут приобретать спиртные напитки для домашнего употребления на единственном складе катарских авиалиний.

The Guardian уточняет, что запрет на пиво пива обозначает, что болельщики смогут пить его только в специальном фан-парке, где пиво Budweiser объемом 500 мл будет стоить £11,6 (почти $14). В барах при отелях за кружку пива берут обычно от £12 до £15, пишет британская газета.



