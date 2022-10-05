Украина вместе с двумя странами подаст заявку на проведение чемпионата мира 2030 по футболу

ЧМ 2030 по футболу станет 24-м чемпионатом мира по футболу ФИФА Фото: depositphotos.com

"Федерация футбола Португалии и Королевская федерация футбола Испании привлекли Украину к заявке на проведение чемпионата мира 2030. Обе ассоциации сообщили о своем стремлении к УЕФА, который сразу выразил свою полную поддержку", – говорится в сообщении.

Условия участия Украины в заявке будут оговорены и определены позже.

В Координационный комитет по подготовке заявки на проведение чемпионата мира 2030 во главе с Антонио Ларанхо будут входить и представители украинской стороны.