Украина вместе с двумя странами подаст заявку на проведение чемпионата мира 2030 по футболу

"Федерация футбола Португалии и Королевская федерация футбола Испании привлекли Украину к заявке на проведение чемпионата мира 2030. Обе ассоциации сообщили о своем стремлении к УЕФА, который сразу выразил свою полную поддержку", – говорится в сообщении.
Условия участия Украины в заявке будут оговорены и определены позже.
В Координационный комитет по подготовке заявки на проведение чемпионата мира 2030 во главе с Антонио Ларанхо будут входить и представители украинской стороны.
ЧМ 2030 по футболу станет 24-м чемпионатом мира по футболу ФИФА. Место проведения пока не определено. Кроме Португалии, Испании и Украины заявки подали также Марокко; Аргентина, Уругвай, Чили и Парагвай (совместная "южноамериканская" заявка); Испания и Португалия (совместная заявка); Болгария, Румыния, Греция и Сербия (совместная заявка). Финальная часть чемпионата состоится летом 2030 года.