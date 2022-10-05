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Украина вместе с двумя странами подаст заявку на проведение чемпионата мира 2030 по футболу

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ЧМ 2030 по футболу станет 24-м чемпионатом мира по футболу ФИФА
ЧМ 2030 по футболу станет 24-м чемпионатом мира по футболу ФИФА
Фото: depositphotos.com

Украина, Португалия и Испания подали совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году. Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола.

"Федерация футбола Португалии и Королевская федерация футбола Испании привлекли Украину к заявке на проведение чемпионата мира 2030. Обе ассоциации сообщили о своем стремлении к УЕФА, который сразу выразил свою полную поддержку", – говорится в сообщении.

Условия участия Украины в заявке будут оговорены и определены позже.

В Координационный комитет по подготовке заявки на проведение чемпионата мира 2030 во главе с Антонио Ларанхо будут входить и представители украинской стороны.

Контекст:

ЧМ 2030 по футболу станет 24-м чемпионатом мира по футболу ФИФА. Место проведения пока не определено. Кроме Португалии, Испании и Украины заявки подали также  Марокко; Аргентина, Уругвай, Чили и Парагвай (совместная "южноамериканская" заявка); Испания и Португалия (совместная заявка); Болгария, Румыния, Греция и Сербия (совместная заявка). Финальная часть чемпионата состоится летом 2030 года.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: футбол, Украина, спорт, Португалия, Испания, чемпионат мира, Чемпионат мира по футболу 2030
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