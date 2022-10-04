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Директор "Шахтера" по футболу Дарио Срна: Я бы пригласил ФИФА приехать в Украину, чтобы пожить под вой сирен и взрывы бомб

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Дарио Срна: Мы надеемся вернуться в Донецк. Мы верим. Мы будем продолжать бороться за это, и мы победим
Дарио Срна: Мы надеемся вернуться в Донецк. Мы верим. Мы будем продолжать бороться за это, и мы победим
Фото: пресс-служба ФК "Шахтер"

Дарио Срна, директор по футболу ФК "Шахтер" Рината Ахметова, рассказал испанскому спортивному изданию Marca о том, как его футбольный клуб переживает войну вместе с Украиной.

Он отметил, что война пришла в его жизнь уже в третий раз.

"В 1991 году – в Хорватии, в 2014 году – в Донецке, а теперь – на всей территории Украины, – рассказал он журналистам. – В 2014 году нам пришлось покинуть Донецк, наш дом, наш стадион, наш спортивный город. Мы переехали в Киев, и когда мы адаптировались, началась другая война. Трудно объяснить нашу жизнь с тех пор до сегодняшнего дня".

Потеря домашнего стадиона "Донбасс Арена" была крайне болезненной для футбольного клуба, но теперь оказалось, что это только один из множества ударов для "Шахтера", рассказал Срна.

"Нам приходится менять отели, тренеров. Мы тренируемся с сиренами, мы путешествуем с сиренами... Такова наша жизнь сегодня, и мы должны принять ее. Мы должны быть примером, так же, как армия является примером для нас. Мы играем для наших болельщиков и для Украины", – отметил он.

Срна резко критикует футбольных чиновников ФИФА. 

"УЕФА через [своего президента Александра] Чеферина сделал все возможное, чтобы помочь нам и украинскому футболу. ФИФА, с другой стороны, уничтожили нас. Они не защитили нас ни на одном этапе. Если бы в нашей ситуации оказались "Реал Мадрид", "Севилья", "Барселона" или "Бавария", я уверен, они бы быстро помогли им. Мы тоже команда, и мы многое дали европейскому футболу за последние 20 лет. Я бы хотел, чтобы кто-то из ФИФА приехал в Украину и жил с нами и другими командами и почувствовал, каково это – жить под вой сирен и бомбы", – заявил директор по футболу.

После двух туров группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" набрал четыре очка и располагается на второй строке в турнирной таблице. Испанские журналисты отметили, что после вынужденного перерыва, вызванного войной, клуб вернулся в хорошем состоянии. Срна считает, что на это повлияло отношение к команде призидента "Шахтера" Рината Ахметова:

"У нас есть образцовый президент. У него был свой бизнес в Донецке, а затем он подвергся нападению в Мариуполе. Он потерял больше, чем кто-либо другой, от 10 до 15 миллиардов... но "Шахтер" – это его жизнь. Он вовремя платит зарплату, каждый день звонит нам, чтобы узнать, как дела у команды... Я горжусь тем, что работаю с ним уже 25 лет", – сказал он. 

5 октября "Шахтер" проведет выездной матч с клубом "Реал Мадрид". Срна заявил, что относится к нему со всей решительностью, как и к победе Украины в войне.

"Мы надеемся вернуться в Донецк. Мы верим. Мы будем продолжать бороться за это, и мы победим", – подчеркнул директор по футболу ФК "Шахтер".

Теги: футбол, война, ФИФА, УЕФА, Шахтер Донецк, Донбасс Арена, Дарио Срна
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