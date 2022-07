"Только совместными усилиями мы сможем спасти людей в Украине". Дарио Срна стал послом гуманитарного проекта "Спасаем жизнь"

Подписание меморандума о сотрудничестве между благотворительным фондом Do it together от благотворительной инициативы "Спасаем жизнь" и Срной состоялось в Амстердаме (Нидерланды).

Участие Срны в благотворительном проекте, отмечается в релизе, позволит приобщить представителей мирового футбольного сообщества к инициативе оказания помощи украинцам, проживающим в обстреливаемых российскими оккупантами регионах.

"Сейчас каждый видит хрупкость этого мира. Только совместными усилиями мы сможем спасти от голода детей, женщин, пожилых людей в Украине. В фонд Do it together уже подключилось более 90 компаний со всего мира. Благотворительная работа – это тот вклад, который сегодня может внести каждый из нас ради будущего", – прокомментировал Срна свое участие в гуманитарном проекте.