"Только совместными усилиями мы сможем спасти людей в Украине". Дарио Срна стал послом гуманитарного проекта "Спасаем жизнь"

Подписание меморандума о сотрудничестве между благотворительным фондом Do it together от благотворительной инициативы "Спасаем жизнь" и Срной состоялось в Амстердаме (Нидерланды).
Участие Срны в благотворительном проекте, отмечается в релизе, позволит приобщить представителей мирового футбольного сообщества к инициативе оказания помощи украинцам, проживающим в обстреливаемых российскими оккупантами регионах.
"Сейчас каждый видит хрупкость этого мира. Только совместными усилиями мы сможем спасти от голода детей, женщин, пожилых людей в Украине. В фонд Do it together уже подключилось более 90 компаний со всего мира. Благотворительная работа – это тот вклад, который сегодня может внести каждый из нас ради будущего", – прокомментировал Срна свое участие в гуманитарном проекте.
Гуманитарный проект "Спасаем жизнь" основан компаниями "Метинвест" и ДТЭК в координации с Фондом Рината Ахметова.
За четыре месяца его существования помощь от проекта получили более 12 тыс. человек в разных регионах Украины.
ФК "Шахтер" после полномасштабного вторжения РФ в Украину провел пять товарищеских поединков тура, собрав 13,2 млн грн в поддержку украинцев.
Вторая серия благотворительных матчей запланирована на 26 июля.