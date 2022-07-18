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"Только совместными усилиями мы сможем спасти людей в Украине". Дарио Срна стал послом гуманитарного проекта "Спасаем жизнь"

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Срна в Амстердаме подписал меморандум о сотрудничестве с представителями гуманитарного проекта "Спасаем жизнь"
Срна в Амстердаме подписал меморандум о сотрудничестве с представителями гуманитарного проекта "Спасаем жизнь"
Фото предоставлено проектом "Спасаем жизнь"

Футбольный директор ФК "Шахтер Донецк" Дарио Срна стал послом гуманитарного проекта "Спасаем жизнь" и вошел в его программный совет. Об этом интернет-изданию "ГОРДОН" сообщила команда проекта.

Подписание меморандума о сотрудничестве между благотворительным фондом Do it together от благотворительной инициативы "Спасаем жизнь" и Срной состоялось в Амстердаме (Нидерланды).

Участие Срны в благотворительном проекте, отмечается в релизе, позволит приобщить представителей мирового футбольного сообщества к инициативе оказания помощи украинцам, проживающим в обстреливаемых российскими оккупантами регионах.

"Сейчас каждый видит хрупкость этого мира. Только совместными усилиями мы сможем спасти от голода детей, женщин, пожилых людей в Украине. В фонд Do it together уже подключилось более 90 компаний со всего мира. Благотворительная работа – это тот вклад, который сегодня может внести каждый из нас ради будущего", – прокомментировал Срна свое участие в гуманитарном проекте.

Контекст:

Гуманитарный проект "Спасаем жизнь" основан компаниями "Метинвест" и ДТЭК в координации с Фондом Рината Ахметова.

За четыре месяца его существования помощь от проекта получили более 12 тыс. человек в разных регионах Украины.

ФК "Шахтер" после полномасштабного вторжения РФ в Украину провел пять товарищеских поединков тура, собрав 13,2 млн грн в поддержку украинцев.

Вторая серия благотворительных матчей запланирована на 26 июля.

Теги: война России против Украины, Дарио Срна
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