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Спортивный директор ФК "Шахтер" Ахметова просит Боснию не допустить матчей с Россией

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Срна надеется на скорейшую отмену матча, пишет хорватский сайт
Срна надеется на скорейшую отмену матча, пишет хорватский сайт
Фото: darijosrna / Instagram

Спортивный директор ФК "Шахтер", а также многолетний капитан сборной Хорватии по футболу Дарио Срна в Instagram Stories высказался против анонсированного товарищеского матча по футболу между сборными Боснии и Герцеговины и России. Скриншот 10 сентября опубликовало боснийское издание Klix.

Срна написал "Я верю в тебя", добавил к этому сообщению флаг Боснии и Герцеговины, сердце и флаг Украины. В центре он разместил большое сердце с флагом Боснии и Герцеговины, а ниже написал по-английски: "Нет игре".

"Помимо того, что Срна надеется на скорейшую отмену матча, такого же мнения придерживается большая часть общественности в нашей стране. Также украинские СМИ призвали отменить матч", – отмечает боснийский сайт.

Скриншот:
Скриншот:

Встреча между сборными России и Боснии и Герцеговины запланирована на 19 ноября в Санкт-Петербурге.

Контекст:

10 ментября представители ФК "Шахтер" бизнесмена Рината Ахметова заявили, что возмущены решением ФИФА продать право на трансляцию матчей чемпионата мира в Катаре, который пройдет в декабре 2022 года, россиянам.

Теги: Россия, футбол, Босния и Герцеговина, Дарио Срна, ФК Шахтер
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