Спортивный директор ФК "Шахтер" Ахметова просит Боснию не допустить матчей с Россией

Срна написал "Я верю в тебя", добавил к этому сообщению флаг Боснии и Герцеговины, сердце и флаг Украины. В центре он разместил большое сердце с флагом Боснии и Герцеговины, а ниже написал по-английски: "Нет игре".
"Помимо того, что Срна надеется на скорейшую отмену матча, такого же мнения придерживается большая часть общественности в нашей стране. Также украинские СМИ призвали отменить матч", – отмечает боснийский сайт.
Встреча между сборными России и Боснии и Герцеговины запланирована на 19 ноября в Санкт-Петербурге.
10 ментября представители ФК "Шахтер" бизнесмена Рината Ахметова заявили, что возмущены решением ФИФА продать право на трансляцию матчей чемпионата мира в Катаре, который пройдет в декабре 2022 года, россиянам.