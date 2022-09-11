Спортивный директор ФК "Шахтер" Ахметова просит Боснию не допустить матчей с Россией

Срна написал "Я верю в тебя", добавил к этому сообщению флаг Боснии и Герцеговины, сердце и флаг Украины. В центре он разместил большое сердце с флагом Боснии и Герцеговины, а ниже написал по-английски: "Нет игре".

"Помимо того, что Срна надеется на скорейшую отмену матча, такого же мнения придерживается большая часть общественности в нашей стране. Также украинские СМИ призвали отменить матч", – отмечает боснийский сайт.

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Встреча между сборными России и Боснии и Герцеговины запланирована на 19 ноября в Санкт-Петербурге.