"Шахтер" Ахметова возмущен решением ФИФА продать трансляцию чемпионата мира россиянам

Россия должна стать государством-изгоем, пока украинцы гибнут от рук ее солдат, а в Европе она развязала страшную войну, заявили в ФК "Шахтер" Фото: shakhtar.com

"Мы разъярены. Страна-агрессор должна быть изолирована. Мы против не только участия российских клубов в европейских соревнованиях, но и призываем также исключить Россию из всех международных соревнований, включая те, что под эгидой УЕФА и ФИФА. Мировое спортивное сообщество наконец должно объединиться в этом вопросе и исключить Россию из всех организаций и заблокировать ее сотрудничество со спонсорами. Особенно это касается продажи телевизионных прав", – сказано в заявлении.

"Горняки" выступают против того, чтобы в стране-террористе показывали какие-то игры, особенно Лиги чемпионов.

"Россия должна стать государством-изгоем, пока украинцы гибнут от рук ее солдат, а в Европе она развязала страшную войну", – говорится в заявлении представителей "Шахтера".

ФИФА продала права на трансляцию игр чемпионата мира 2022 года по трем каналам в России, писал 30 августа сайт Football.ua. Телеканалы РФ также транслируют турниры УЕФА: Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. "Шахтер" выступает в турнире Лиги чемпионов.