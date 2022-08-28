Россия разрушила жизнь украинцев и остается членом ФИФА – директор "Шахтера" Ахметова

"Если мы посмотрим на Россию, у них все хорошо они играют себе, многие на стадионах, все у них хорошо. Странно мне, что ФИФА никак не реагирует на эту ситуацию в целом. Почему Россия – до сих пор член ФИФА?" – заявил британским журналистам Палкин.
Он добавил, что никто из топ-бюрократов не поднимает вопрос исключения страны-террориста из ФИФА.
"Они разрушили все, нашу страну, разрушили жизнь украинцев и также разрушили наш украинский футбол. Нужно [ФИФА] занять уже какую-нибудь одну позицию или другую. В этой ситуации невозможно играть в какую-нибудь игру и не занимать позиции", – резюмировал Палкин.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
28 февраля в связи с вторжением России в Украину ФИФА и УЕФА приняли решение, что все российские команды, сборные и клубы должны быть исключены из турниров ФИФА и УЕФА до дальнейшего уведомления. "Президенты ФИФА и УЕФА надеются, что ситуация в Украине наладится как можно скорее и футбол снова станет ориентиром единства и мира среди людей", – отмечалось в заявлении.
Представители футбольного клуба Рината Ахметова обратились в ФИФА и УЕФА с инициативой прекратить членство России в этих организациях.