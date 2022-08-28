Россия разрушила жизнь украинцев и остается членом ФИФА – директор "Шахтера" Ахметова

Сергей Палкин: Они разрушили все, нашу страну, разрушили жизнь украинцев и также разрушили наш украинский футбол Фото: пресс-служба ФК "Шахтер"

"Если мы посмотрим на Россию, у них все хорошо они играют себе, многие на стадионах, все у них хорошо. Странно мне, что ФИФА никак не реагирует на эту ситуацию в целом. Почему Россия – до сих пор член ФИФА?" – заявил британским журналистам Палкин.

Он добавил, что никто из топ-бюрократов не поднимает вопрос исключения страны-террориста из ФИФА.

"Они разрушили все, нашу страну, разрушили жизнь украинцев и также разрушили наш украинский футбол. Нужно [ФИФА] занять уже какую-нибудь одну позицию или другую. В этой ситуации невозможно играть в какую-нибудь игру и не занимать позиции", – резюмировал Палкин.

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