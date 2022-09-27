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Украина не смогла обыграть Шотландию в решающем матче Лиги наций

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Украина не смогла обыграть Шотландию и остается в лиге В
Украина не смогла обыграть Шотландию и остается в лиге В
Фото: EPA

Сборная Украины по футболу 27 сентября в Кракове в номинально домашнем поединке группы В1 Лиги наций УЕФА сыграла со сборной Шотландии вничью 0:0, заняла второе место в группе и не смогла подняться в элитный дивизион турнира – лигу А. Текстовую онлайн-трансляцию матча провела пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Украинские футболисты 21 сентября потерпели от шотландцев разгромное поражение 0:3 и уступили лидерство. После этого Украина разгромила Армению 5:0, но шотландцы, обыграв 2:1 Ирландию, сохранили первое место и отрыв в два очка.

Поэтому украинцам для того, чтобы финишировать первыми в группе и получить повышение в классе, нужна была только победа. Шотландцев устраивала ничья, поэтому они, удержав нулевой счет, начнут следующий сезон в лиге А.

Сборная Украины провела матч активнее и должна была открывать счет уже на восьмой минуте, однако Андрей Ярмоленко не смог забить в пустые ворота после прострела Михаила Мудрика.

Второй реальный шанс на 22-й минуте не использовал Артем Довбик, который вышел один на один с голкипером Шотландии Крейгом Гордоном, однако пробил ему точно в руки.

На 24-й минуте в ворота Украины был назначен пенальти, однако после просмотра VAR арбитр отменил решение, обнаружив, что мяч в штрафной площади попал Тарасу Степаненко не в руку, а в плечо.

Степаненко до конца первого тайма организовал для Украины два голевых момента – сначала на 35-й минуте сам пробил головой после углового, но не попал в створ ворот Гордона, а на 41-й его удар не смог переправить в ворота Довбик.

Во втором тайме моменты имели Мудрик, Илья Забарный и Степаненко, но мяч упорно не шел в ворота шотландцев. Счет в игре так и не был открыт.

В первых трех поединках турнира Украина 8 июня выиграла у Ирландии 1:0, 11 июня разгромила Армению 3:0, а 14 июня в ответном матче с Ирландией довольствовалась ничьей – 1:1.

Украина – Шотландия 0:0.

Контекст:

Третий розыгрыш Лиги наций УЕФА стартовал в июне. Турнир состоит из трех лиг (А, В, С) по 16 сборных и четвертой лиги (D), в которой играют семь команд (две группы).

Теги: футбол, Украина, спорт, Шотландия, УЕФА, сборная Украины, Армения, Андрей Ярмоленко, Ирландия, украинцы, футболист, Краков, Тарас Степаненко, Лига наций УЕФА, Артем Довбик, турнир, Илья Забарный
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