Сборная Украины, выиграв первую партию, уступила Словении в четвертьфинале ЧМ по волейболу

Украина впервые сыграла на стадии 1/4 финала чемпионата мира по волейболу Фото: EPA

В четвертьфинале турнира в Любляне украинцы в четырех партиях уступили хозяевам площадки, команде Словении.

Украинцы выиграли первую партию (25:18), но проиграли три следующие (24:26, 19:25, 23:25) и матч в целом – 1:3.

Фото: EPA

Украина впервые сыграла на стадии 1/4 финала чемпионата мира по волейболу.

Накануне поединка против Украины помощник главного тренера Словении Зоран Кедачич в комментарии RTV Slovenia назвал жесткий стиль игры украинцев "российской школой".

Слова Кедачича опроверг главный тренер сборной Украины Угис Крастиньш.

"Это не так. Видимо, он смотрел не ту игру. Нет, мы играем в очень европейский стиль волейбола. Поэтому о чем он говорит, я не знаю", – сказал Крастиньш в комментарии Общественному после матча против Словении.