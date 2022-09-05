Украина впервые вышла в четвертьфинал чемпионата мира по волейболу

Украина прошла в плей-офф на чемпионате мира благодаря двум победам на групповой стадии. Заняв второе место, она вышла на победителя группы F – команду Нидерландов.

Для сборной Нидерландов это был второй подряд выход в плей-офф чемпионата мира по волейболу. На групповом этапе нидерландцы выиграли три матча, в том числе во втором туре одержав волевую победу над Аргентиной.

В матче против Нидерландов Украина сыграла три сета со счетом 0:3 (16:25, 19:25, 18:25).

Следующим соперником украинской сборной станет команда Словении – одна из хозяев турнира, обыгравшая в 1/8 финала Германию.