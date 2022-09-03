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Украинка Магучих установила личный рекорд в прыжках в высоту на открытом воздухе

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Магучих установила личный рекорд и повторила национальный
Магучих установила личный рекорд и повторила национальный
Фото: EPA

2 сентября украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих выиграла этап "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе (Бельгия), сообщается на сайте соревнований.

20-летняя украинка, которая является действующей чемпионкой Европы, покорила высоту 2,05 м. Это ее личный рекорд на соревнованиях на открытом воздухе и повторение рекорда Украины. Издание Inside the Games напомнило, что он был установлен в 1995 году украинской легкоатлеткой Ингой Бабаковой. 

ВИДЕО
Видео: Wanda Diamond League / YouTube

Магучих попыталась побить мировой рекорд, установленный в 1987 году, и взять высоту 2,10 м, но три попытки оказались неудачными. 

После соревнований украинка сказала, что намерена покорить эту высоту. Ее видеокомментарий опубликован в Twitter Международной ассоциация легкоатлетических федераций. 

"Я пробовала прыгнуть на 2,10 м... Это было действительно фантастически. Я знаю, что сделаю это скоро", – сказала спортсменка.

Она добавила, что "соревновалась для всей своей страны и для украинского народа". 

Второе место на соревнованиях в Брюсселе заняла действующая чемпионка мира австралийка Элинор Паттерсон (1,94 м), третье – ее соотечественница Никола Олислагерс (1,91 м).

Украинка Ирина Геращенко и Юлия Левченко соответственно взяли высоту 1,91 м и 1,88 м и заняли шестое и восьмое место, сообщило издание Sport.ua

"Бриллиантовая лига" – самая престижная легкоатлетическая серия в мире, отметил сайт Олимпийский игр. В 2022 году она состоит из 13 этапов. В Брюсселе был предпоследний, 12-й этап. Финал состоится 7–8 сентября в Цюрихе (Швейцария). В этому году Магучих выигрывала уже четыре этапа лиги.

На сайте соревнований сказано, что победитель каждой серии получает по $10 тыс., а победитель финального этапа – $30 тыс.

Контекст:

Магучих сейчас занимает первое место в мировом рейтинге прыгуний в высоту от Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Она бронзовый призер летних Олимпийских игр 2020 года, серебряный призер двух чемпионатов мира (2019 и 2022 годов), чемпионка Европы 2022 года (она стала первой в истории Украины чемпионкой Европы в этой дисциплине). 

В марте 2022 года украинка стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту в помещении (ее результат был 2,02 м). Личный рекорд Магучих на соревнованиях в помещении – 2,06 м, его она установила в 2021 году

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: спорт, Бельгия, легкая атлетика, соревнования, Ярослава Магучих, Юлия Левченко, Ирина Геращенко (легкоатлетка), Бриллиантовая лига
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