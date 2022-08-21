Магучих стала первой в истории Украины чемпионкой Европы по прыжкам в высоту

В последний день соревнований состоялся финал в прыжках в высоту у женщин. В этой дисциплине выступали три украинки: Магучих, Юлия Левченко и Ирина Геращенко.

Магучих взяла планку на высоте 1,95 м и стала чемпионкой Европы. Также на 1,95 м остановилась черногорка Мария Вукович, впервые в карьере выигравшая серебряную медаль такого уровня. Бронзу, также дебютную, завоевала 17-летняя сербка Ангелина Топич.

Украинки Левченко и Геращенко завершили соревнования вне медальной тройки.