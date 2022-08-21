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Магучих стала первой в истории Украины чемпионкой Европы по прыжкам в высоту

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Магучих взяла планку на высоте 1,95 м и стала чемпионкой Европы
Магучих взяла планку на высоте 1,95 м и стала чемпионкой Европы
Фото: EPA

Украинка Ярослава Магучих выиграла золото чемпионата Европы 2022 по легкой атлетике, который завершился в немецком Мюнхене. Об этом сообщают sport.ua и Общественное.

В последний день соревнований состоялся финал в прыжках в высоту у женщин. В этой дисциплине выступали три украинки: Магучих, Юлия Левченко и Ирина Геращенко.

Магучих взяла планку на высоте 1,95 м и стала чемпионкой Европы. Также на 1,95 м остановилась черногорка Мария Вукович, впервые в карьере выигравшая серебряную медаль такого уровня. Бронзу, также дебютную, завоевала 17-летняя сербка Ангелина Топич.

Украинки Левченко и Геращенко завершили соревнования вне медальной тройки.

Контекст:

20-летняя Магучих – чемпионка Европы среди юношей и юниоров, а также золотая призерка юношеских Олимпийских игр 2018 года. В июле 2019-го украинка стала самой молодой спортсменкой, которой удалось преодолеть двухметровый барьер. В октябре Магучих установила новый мировой рекорд по прыжкам в высоту среди юниоров на открытой арене, преодолев высоту 2,04 м, и стала серебряной призеркой взрослого чемпионата мира по легкой атлетике.

К Олимпийским играм 2020 года она подошла с лучшим результатом предыдущих сезонов в мире: в феврале на турнире Banskobystricka Latka в Словакии легкоатлетка взяла в помещении высоту 2,06 м. Это национальный рекорд и третий результат за всю историю женских прыжков в высоту.

На Олимпийских играх 2020 года в Токио Магучих завоевала бронзовую медаль в соревнованиях по прыжкам в высоту с результатом 2,00 м.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, спорт, Мюнхен, Ярослава Магучих
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