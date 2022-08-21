Магучих стала первой в истории Украины чемпионкой Европы по прыжкам в высоту

В последний день соревнований состоялся финал в прыжках в высоту у женщин. В этой дисциплине выступали три украинки: Магучих, Юлия Левченко и Ирина Геращенко.
Магучих взяла планку на высоте 1,95 м и стала чемпионкой Европы. Также на 1,95 м остановилась черногорка Мария Вукович, впервые в карьере выигравшая серебряную медаль такого уровня. Бронзу, также дебютную, завоевала 17-летняя сербка Ангелина Топич.
Украинки Левченко и Геращенко завершили соревнования вне медальной тройки.
20-летняя Магучих – чемпионка Европы среди юношей и юниоров, а также золотая призерка юношеских Олимпийских игр 2018 года. В июле 2019-го украинка стала самой молодой спортсменкой, которой удалось преодолеть двухметровый барьер. В октябре Магучих установила новый мировой рекорд по прыжкам в высоту среди юниоров на открытой арене, преодолев высоту 2,04 м, и стала серебряной призеркой взрослого чемпионата мира по легкой атлетике.
К Олимпийским играм 2020 года она подошла с лучшим результатом предыдущих сезонов в мире: в феврале на турнире Banskobystricka Latka в Словакии легкоатлетка взяла в помещении высоту 2,06 м. Это национальный рекорд и третий результат за всю историю женских прыжков в высоту.
На Олимпийских играх 2020 года в Токио Магучих завоевала бронзовую медаль в соревнованиях по прыжкам в высоту с результатом 2,00 м.