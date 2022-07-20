"У меня больше нет кумира". Магучих рассказала, как изменилось ее отношение к россиянке Лацискене

Магучих говорит, что фото с Ласицкене и последовавшие за ним события сделали ее сильнее Фото: rosya_dp / Instagram

После полномасштабного вторжения РФ в Украину, говорит легкоатлетка из Днепра, отношения между украинскими и российскими спортсменками прекратились, их больше нет. Причиной тому стало "полное молчание" и безразличие россиянок.

По словам Магучих, никто из россиянок не написал им после 24 февраля, а многие спортсмены посчитали, что война – не их проблема, поскольку они "не могут ничего сделать".

Когда же после трех месяцев войны Ласицкене нарушила молчание, в украинской сборной это вызвало лишь возмущение, сказала она NRK.

Магучих напомнила: все, что в итоге сделала олимпийская чемпионка из РФ – написала письмо главе Международного Олимпийского комитета Томасу Баху. В нем Ласицкене обвинила президента МОК в "трусости" и "нарушении олимпийской хартии" из-за санкций против спортсменов из России.

После развязанной РФ войны с Украиной, отсутствия на нее реакции от российских спортсменов и письма в МОК Магучих больше не считает Ласицкене своим кумиром, пишет NRK.

Украинка призналась, что "часть ее сожалеет" о том общем фото с россиянкой на Олимпиаде. Но это уже произошло, и она не может ничего изменить, добавила Магучих. Спортсменко говорит, что это был опыт, который сделал ее ментально сильнее.

"У меня больше нет идола. Теперь я выступаю с осознанием того, что я кумир для многих украинских прыгунов. И я хочу становиться лучше ради них", – заявила Магучих.