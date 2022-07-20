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"У меня больше нет кумира". Магучих рассказала, как изменилось ее отношение к россиянке Лацискене

Магучих говорит, что фото с Ласицкене и последовавшие за ним события сделали ее сильнее
Магучих говорит, что фото с Ласицкене и последовавшие за ним события сделали ее сильнее
Фото: rosya_dp / Instagram

Бронзовый призер Олимпиады 2020 в Токио по легкой атлетике Ярослава Магучих заявила, что "часть ее сожалеет" о совместном фото с российской олимпийской чемпионкой Марией Ласицкене. Об этом украинская прыгунья в высоту рассказала в интервью норвежскому изданию NRK 20 июля.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину, говорит легкоатлетка из Днепра, отношения между украинскими и российскими спортсменками прекратились, их больше нет. Причиной тому стало "полное молчание" и безразличие россиянок.

По словам Магучих, никто из россиянок не написал им после 24 февраля, а многие спортсмены посчитали, что война – не их проблема, поскольку они "не могут ничего сделать".

Когда же после трех месяцев войны Ласицкене нарушила молчание, в украинской сборной это вызвало лишь возмущение, сказала она NRK. 

Магучих напомнила: все, что в итоге сделала олимпийская чемпионка из РФ – написала  письмо главе Международного Олимпийского комитета Томасу Баху. В нем Ласицкене обвинила президента МОК в "трусости" и "нарушении олимпийской хартии" из-за санкций против спортсменов из России.

После развязанной РФ войны с Украиной, отсутствия на нее реакции от российских спортсменов и письма в МОК Магучих больше не считает Ласицкене своим кумиром, пишет NRK.

Украинка призналась, что "часть ее сожалеет" о том общем фото с россиянкой на Олимпиаде. Но это уже произошло, и она не может ничего изменить, добавила Магучих. Спортсменко говорит, что это был опыт, который сделал ее ментально сильнее.

"У меня больше нет идола. Теперь я выступаю с осознанием того, что я кумир для многих украинских прыгунов. И я хочу становиться лучше ради них", – заявила Магучих.

Контекст:

В финале соревнований по прыжкам в высоту на Олимпийских играх 2020 в Токио Мария Ласицкене, выступавшая от Олимпийского комитета России, выиграла золото, Магучих – бронзу. После этого спортсменки обнялись, а также сфотографировались рядом с развернутыми флагами. 

Украинцы раскритиковали Магучих в соцсетях и обратили внимание на то, что она является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины, а Ласицкене – капитаном вооруженных сил РФ.

За легкоатлетку вступились другие спортсмены-олимпийцы – каратист Станислав Горуна, борец и нардеп от "Слуги народа" Жан Беленюк. Ее поддержали и в Федерации легкой атлетики Украины.

Магучих, вернувшись из Токио 12 августа, прокомментировала ситуацию. "Я представляю Украину на международном уровне с 2017 года, и я очень горжусь тем, что поднимаю наш флаг и пою гимн", – сказала она. Спортсменка также поблагодарила воинов, которые защищают Украину на фронте, и пояснила, что после финала Олимпиады испытывала такие сильные эмоции, что хотелось "обнять весь мир".

Ласицкене сказала, что "главное, чтобы Ярославе и остальным украинским девочкам было спокойно и комфортно", и подчеркнула: "Никакие заявления не изменят моего теплого отношения и уважения к [украинским спортсменкам]". 

В Минобороны Украины тогда пообещали "должным образом ознакомить" спортсменов-военнослужащих с доктриной публичного общения.

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