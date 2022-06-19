Три украинки заняли весь подиум на этапе "Бриллиантовой лиги" в соревнованиях по прыжкам в высоту

Об этом 18 июня сообщается в Twitter Национального олимпийского комитета Украины.

Победительницей соревнований стала чемпионка мира в помещении Ярослава Магучих. Она показала лучший результат сезона на открытом воздухе – 2,01 м.

Второй с результатом 1,98 м финишировала Ирина Геращенко.

Третьей место с представительницей Австралии Николой Олислагерс (Макдермотт) поделила Юлия Левченко, обе легкоатлетки преодолели планку на высоте 1,95 м.

Еще одна представительница Украины Екатерина Табашник заняла шестую позицию – 1,95 м (прыгнула со второй попытки).

* Український п’єдестал у Парижі * !!! Медальний хет-трик видали наші легкоатлетки у секторі для стрибків у висоту на етапі «Діамантової ліги». * Ярослава Магучіх - 2.01 WL * Ірина Геращенко - 1.98 SB * Юлія Левченко - 1.95 SB * Нікола Оліследжерс - 1.95 * * @DanVernonPhoto pic.twitter.com/AqvSpNj9At

Контекст:

"Бриллиантовая лига" – легкоатлетический коммерческий турнир из 14 этапов. За главный приз соревнований борются представители девяти беговых и семи технических легкоатлетических дисциплин как у мужчин, так и у женщин.

Эти соревнования в 2010 году основала Международная ассоциация легкоатлетических федераций. "Бриллиантовая лига" заменила другую серию соревнований, "Золотую лигу", старты в которой проводились в период с 1998-го по 2009 год.