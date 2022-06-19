Три украинки заняли весь подиум на этапе "Бриллиантовой лиги" в соревнованиях по прыжкам в высоту

Об этом 18 июня сообщается в Twitter Национального олимпийского комитета Украины.
Победительницей соревнований стала чемпионка мира в помещении Ярослава Магучих. Она показала лучший результат сезона на открытом воздухе – 2,01 м.
* Meilleure performance mondiale de la saison !— FFAthlétisme (@FFAthletisme) June 18, 2022
* Yaroslava Mahuchick remporte le concours du saut en hauteur en franchissant 2,01 m au * @MEETINGPARIS !
* Suivez le #MeetingParis en DIRECT sur @lachainelequipe. pic.twitter.com/I0cI0z0qrB
Второй с результатом 1,98 м финишировала Ирина Геращенко.
Третьей место с представительницей Австралии Николой Олислагерс (Макдермотт) поделила Юлия Левченко, обе легкоатлетки преодолели планку на высоте 1,95 м.
Еще одна представительница Украины Екатерина Табашник заняла шестую позицию – 1,95 м (прыгнула со второй попытки).
* Український п’єдестал у Парижі * !!!— НОК України (@OlympicUA) June 18, 2022
Медальний хет-трик видали наші легкоатлетки у секторі для стрибків у висоту на етапі «Діамантової ліги».
* Ярослава Магучіх - 2.01 WL
* Ірина Геращенко - 1.98 SB
* Юлія Левченко - 1.95 SB
* Нікола Оліследжерс - 1.95 *
* @DanVernonPhoto pic.twitter.com/AqvSpNj9At
"Бриллиантовая лига" – легкоатлетический коммерческий турнир из 14 этапов. За главный приз соревнований борются представители девяти беговых и семи технических легкоатлетических дисциплин как у мужчин, так и у женщин.
Эти соревнования в 2010 году основала Международная ассоциация легкоатлетических федераций. "Бриллиантовая лига" заменила другую серию соревнований, "Золотую лигу", старты в которой проводились в период с 1998-го по 2009 год.