"Обнимает меня Никола Макдермотт". Магучих заявила, что не обнималась с россиянкой Ласицкене

Магучих написала, что за последний месяц выслушала о себе много интересного Фото: rosya_dp / Instagram

"Фото было сделано по просьбе Камилы Лицвинко, которая завершает карьеру и хотела запечатлеть эти воспоминания! И теперь кульминация. Обнимает меня не Мария, а Никола Макдермотт, представительница Австралии. Будьте внимательнее, пожалуйста", – обратилась спортменка к журналистам.

Она отметила в посте, что за последний месяц выслушала о себе много интересного.

"Безусловно, каждый имеет свою точку зрения, но давайте хотя бы выражать ее корректно. Вместо, того, чтобы писать мне всякую гадость, займитесь собой и используйте время с пользой!" – посоветовала Магучих.

Она добавила, что ушла в отпуск.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yaroslava Mahuchikh (@rosya_dp)

9 сентября австралийская прыгунья Элинор Паттерсон выложила в соцсети фото, на котором запечатлены Камила Лицвинко, Магучих, Ласицкене. Спортсменки сфотографированы без флагов и не на пьедестале. Снимок был сделан во время финала соревнований "Бриллиантовой лиги", где Магучих завоевала серебро.