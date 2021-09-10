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"Обнимает меня Никола Макдермотт". Магучих заявила, что не обнималась с россиянкой Ласицкене

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Магучих написала, что за последний месяц выслушала о себе много интересного
Магучих написала, что за последний месяц выслушала о себе много интересного
Фото: rosya_dp / Instagram

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих заявила, что на фотографии, которая была сделана по просьбе польской легкоатлетки Камилы Лицвинко, она не обнималась с российской прыгуньей Марией Ласицкене. Об этом украинка написала 10 сентября в Instagram.

"Фото было сделано по просьбе Камилы Лицвинко, которая завершает карьеру и хотела запечатлеть эти воспоминания! И теперь кульминация. Обнимает меня не Мария, а Никола Макдермотт, представительница Австралии. Будьте внимательнее, пожалуйста", – обратилась спортменка к журналистам.

Она отметила в посте, что за последний месяц выслушала о себе много интересного.

"Безусловно, каждый имеет свою точку зрения, но давайте хотя бы выражать ее корректно. Вместо, того, чтобы писать мне всякую гадость, займитесь собой и используйте время с пользой!" – посоветовала Магучих.

Она добавила, что ушла в отпуск.

9 сентября австралийская прыгунья Элинор Паттерсон выложила в соцсети фото, на котором запечатлены Камила Лицвинко, Магучих, ЛасицкенеСпортсменки сфотографированы без флагов и не на пьедестале. Снимок был сделан во время финала соревнований "Бриллиантовой лиги", где Магучих завоевала серебро

Контекст:

Предыдущее фото Магучих с Ласицкене стало поводом для скандала. В финале соревнований по прыжкам в высоту на Олимпийских играх 2020 в Токио Ласицкене, выступавшая от Олимпийского комитета России, выиграла золото, Магучих – бронзу. После этого спортсменки обнялись, а также сфотографировались рядом с развернутыми флагами. 

Украинцы раскритиковали Магучих в соцсетях и обратили внимание на то, что она является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины, а Ласицкене – капитаном вооруженных сил РФ.

За легкоатлетку вступились другие спортсмены-олимпийцы – каратист Станислав Горуна, борец и нардеп от "Слуги народа" Жан Беленюк. Ее поддержали и в Федерации легкой атлетики Украины.

Магучих, вернувшись из Токио 12 августа, прокомментировала ситуацию. "Я представляю Украину на международном уровне с 2017 года, и я очень горжусь тем, что поднимаю наш флаг и пою гимн", – сказала она. Спортсменка также поблагодарила воинов, которые защищают Украину на фронте и пояснила, что после финала Олимпиады испытывала такие сильные эмоции, что хотелось "обнять весь мир".

Ласицкене тогда сказала, что "не совсем в курсе той реакции, которую вызвало это фото" и подчеркнула: "Никакие заявления не изменят моего теплого отношения и уважения к [украинским спортсменкам]". 

Теги: Россия, Украина, скандал, спортсмены, легкоатлеты, фото, Ярослава Магучих
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