Магучих стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту в помещении

Соревнования проходили в сербском Белграде.

Чемпионкой Магучих стала с результатом 2,02 м.

Второе место заняла Элинор Паттерсон (Австралия) с результатом 2,00 м, третье – Надежда Дубовицкая (Казахстан) с результатом 1,98 м.

Еще одна украинка Ирина Геращенко заняла пятое место (1,92 м).

Как пишет Tribuna.com, Магучих заявила, что посвящает свою победу украинцам.

"Сейчас здесь трудно быть, но, соревнуясь на стадионе, я защищаю свою страну и посвящаю эту победу всем своим землякам. Прекратите делать вид, что войны нет! Россия напала на Украину Они бомбят города, расстреливают мирных жителей, и это наша реальность. Если вы ничего не делаете, чтобы остановить это, это значит, что вы поддерживаете войну", – сказала она.

Контекст:

20-летняя Магучих – чемпионка Европы среди юношей и юниоров, а также золотая призерка юношеских Олимпийских игр 2018 года. В июле 2019-го украинка стала самой молодой спортсменкой, которой удалось преодолеть двухметровый барьер. В октябре Магучих установила новый мировой рекорд по прыжкам в высоту среди юниоров на открытой арене, преодолев высоту 2,04 м, и стала серебряной призеркой взрослого чемпионата мира по легкой атлетике.

К Олимпийским играм 2020 она подошла с лучшим результатом предыдущих сезонов в мире: в феврале на турнире Banskobystricka Latka в Словакии легкоатлетка взяла в помещении высоту 2,06 м. Это национальный рекорд и третий результат за всю историю женских прыжков в высоту.

На Олимпийских играх 2020 в Токио Магучих завоевала бронзовую медаль в соревнованиях по прыжкам в высоту с результатом 2,00 м.