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Магучих стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту в помещении

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Чемпионкой Магучих стала с результатом 2,02 м
Чемпионкой Магучих стала с результатом 2,02 м
Фото: EPA

Украинская спортсменка Ярослава Магучих стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту в помещении. Об этом сообщает Tribuna.com.

Соревнования проходили в сербском Белграде.

Чемпионкой Магучих стала с результатом 2,02 м.

Второе место заняла Элинор Паттерсон (Австралия) с результатом 2,00 м, третье – Надежда Дубовицкая (Казахстан) с результатом 1,98 м.

Еще одна украинка Ирина Геращенко заняла пятое место (1,92 м).

https://www.facebook.com/suspilne.sport/videos/699022717772432/

Как пишет Tribuna.com, Магучих заявила, что посвящает свою победу украинцам.

"Сейчас здесь трудно быть, но, соревнуясь на стадионе, я защищаю свою страну и посвящаю эту победу всем своим землякам. Прекратите делать вид, что войны нет! Россия напала на Украину Они бомбят города, расстреливают мирных жителей, и это наша реальность. Если вы ничего не делаете, чтобы остановить это, это значит, что вы поддерживаете войну", – сказала она.

Контекст:

20-летняя Магучих – чемпионка Европы среди юношей и юниоров, а также золотая призерка юношеских Олимпийских игр 2018 года. В июле 2019-го украинка стала самой молодой спортсменкой, которой удалось преодолеть двухметровый барьер. В октябре Магучих установила новый мировой рекорд по прыжкам в высоту среди юниоров на открытой арене, преодолев высоту 2,04 м, и стала серебряной призеркой взрослого чемпионата мира по легкой атлетике.

К Олимпийским играм 2020 она подошла с лучшим результатом предыдущих сезонов в мире: в феврале на турнире Banskobystricka Latka в Словакии легкоатлетка взяла в помещении высоту 2,06 м. Это национальный рекорд и третий результат за всю историю женских прыжков в высоту. 

На Олимпийских играх 2020 в Токио Магучих завоевала бронзовую медаль в соревнованиях по прыжкам в высоту с результатом 2,00 м.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Сербия, легкая атлетика, война России против Украины, Ярослава Магучих
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