Костюк второй из украинок пробилась в третий круг парного разряда US Open

Сеяная на турнире 11-й украинско-китайская пара играла против Терезы Михаликовой из Словакии и Александры Саснович из Беларуси.
Поединок длился два сета и завершился со счетом 6:1, 6:2.
Соперницы Костюк и Шуай в третьем круге определятся позже, так же как и соперницы украинки Людмилы Киченок, которая в паре с Еленой Остапенко из Латвии пробилась в третий круг турнира накануне.
Костюк начинала борьбу и в одиночном разряде US Open, но проиграла во втором круге.
В одиночном разряде US Open украинок уже не осталось.
US Open – турнир серии Большого шлема с общим призовым фондом $60 млн. Проходит в Нью-Йорке на кортах с хардовым покрытием. В 2022 году соревнования проводят с 29 августа по 11 сентября.