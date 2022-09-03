Костюк второй из украинок пробилась в третий круг парного разряда US Open

Костюк начинала борьбу и в парном разряде, и в одиночном Фото: ЕРА

Сеяная на турнире 11-й украинско-китайская пара играла против Терезы Михаликовой из Словакии и Александры Саснович из Беларуси.

Поединок длился два сета и завершился со счетом 6:1, 6:2.

Соперницы Костюк и Шуай в третьем круге определятся позже, так же как и соперницы украинки Людмилы Киченок, которая в паре с Еленой Остапенко из Латвии пробилась в третий круг турнира накануне.

Костюк начинала борьбу и в одиночном разряде US Open, но проиграла во втором круге.

В одиночном разряде US Open украинок уже не осталось.