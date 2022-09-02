Все украинские теннисистки вылетели из US Open

Ни одна украинская теннисистка не смогла пробиться в третий круг одиночного разряда Фото: ЕРА

Во втором круге турнира Марта Костюк (65-я позиция в рейтинге WTA) проиграла белоруске Виктории Азаренко (26) – 2:6, 3:6.

Дарья Снигур (124) потерпела поражение в матче против Ребекки Марино (106) из Канады – 3:6, 6:7.

Еще одна украинка Ангелина Калинина (47) из-за болезни не вышла на поединок против чешки Петры Квитовой (21).

Таким образом, ни одна украинская теннисистка не смогла пробиться в третий круг одиночного разряда.