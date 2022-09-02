Все украинские теннисистки вылетели из US Open

Во втором круге турнира Марта Костюк (65-я позиция в рейтинге WTA) проиграла белоруске Виктории Азаренко (26) – 2:6, 3:6.
Дарья Снигур (124) потерпела поражение в матче против Ребекки Марино (106) из Канады – 3:6, 6:7.
Еще одна украинка Ангелина Калинина (47) из-за болезни не вышла на поединок против чешки Петры Квитовой (21).
Таким образом, ни одна украинская теннисистка не смогла пробиться в третий круг одиночного разряда.
US Open – турнир серии Большого шлема с общим призовым фондом $60 млн. Проходит в Нью-Йорке на кортах с хардовым покрытием. В 2022 году соревнования проводят с 29 августа по 11 сентября.