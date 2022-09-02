ГОРДОН
 
 
СПОРТ

Все украинские теннисистки вылетели из US Open

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ни одна украинская теннисистка не смогла пробиться в третий круг одиночного разряда
Ни одна украинская теннисистка не смогла пробиться в третий круг одиночного разряда
Фото: ЕРА

Все украинские теннисистки вылетели из Открытого чемпионата США (US Open). Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте соревнований.

Во втором круге турнира Марта Костюк (65-я позиция в рейтинге WTA) проиграла белоруске Виктории Азаренко (26) – 2:6, 3:6.

Дарья Снигур (124) потерпела поражение в матче против Ребекки Марино (106) из Канады – 3:6, 6:7.

Еще одна украинка Ангелина Калинина (47) из-за болезни не вышла на поединок против чешки Петры Квитовой (21).

Таким образом, ни одна украинская теннисистка не смогла пробиться в третий круг одиночного разряда.

Контекст:

US Open – турнир серии Большого шлема с общим призовым фондом $60 млн. Проходит в Нью-Йорке на кортах с хардовым покрытием. В 2022 году соревнования проводят с 29 августа по 11 сентября.

Теги: США, Украина, теннис, US Open, Марта Костюк, Дарья Снигур, Ангелина Калинина, турнир
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Они покрыли лучшую часть!", "Секс". 41-летняя Кардашян выставила пятую точку на фото в платье от Balenciaga
"Они покрыли лучшую часть!", "Секс". 41-летняя Кардашян выставила пятую точку на фото в платье от Balenciaga
  "Заехал за теплой одеждой. Прикоснулся. И пошли флешбэки". Арестович признался, что ему 24 февраля сказал на ухо Подоляк
  "Заехал за теплой одеждой. Прикоснулся. И пошли флешбэки". Арестович признался, что ему 24 февраля сказал на ухо Подоляк
"Только не говорите Андрею. Сюрприз будет". Жена Беднякова сообщила о беременности
"Только не говорите Андрею. Сюрприз будет". Жена Беднякова сообщила о беременности
"Это шедевр!" Опубликованы фото Верки Сердючки в школьной форме и с бантом
"Это шедевр!" Опубликованы фото Верки Сердючки в школьной форме и с бантом
"Жаль Володю". Пугачева высказалась о кремлевском пропагандисте Соловьеве
"Жаль Володю". Пугачева высказалась о кремлевском пропагандисте Соловьеве
49-летняя Клум показала своего 33-летнего мужа и его брата-близнеца в их день рождения. Видео
49-летняя Клум показала своего 33-летнего мужа и его брата-близнеца в их день рождения. Видео
"Вы просто вау. Расцвели!", "Очень красиво. Приятно смотреть". Каменских в юбке с огромным разрезом анонсировала клип
"Вы просто вау. Расцвели!", "Очень красиво. Приятно смотреть". Каменских в юбке с огромным разрезом анонсировала клип
"Единственный мужчина, который делает мою жизнь красивой". Беременная Свитолина показала новое фото с мужем
"Единственный мужчина, который делает мою жизнь красивой". Беременная Свитолина показала новое фото с мужем
alyona alyona рассказала, как похудела на 20 кг. Фото до и после
alyona alyona рассказала, как похудела на 20 кг. Фото до и после
"Из тоненького стебелька – в цветок", "Боже, такая хорошенькая". Дорофеева показала, как выглядела в школьные годы
"Из тоненького стебелька – в цветок", "Боже, такая хорошенькая". Дорофеева показала, как выглядела в школьные годы
"Так чертовски жарко", "Не постарела ни на день". 57-летняя Херли в бикини показала, как красит губы. Видео
"Так чертовски жарко", "Не постарела ни на день". 57-летняя Херли в бикини показала, как красит губы. Видео
"Счастье – это быть мужчиной красивой женщины". Ющенко рассказал о характере своей жены
"Счастье – это быть мужчиной красивой женщины". Ющенко рассказал о характере своей жены
Фронтмен Red Hot Chili Peppers в Майами вышел на сцену с украинским флагом. Фото
Фронтмен Red Hot Chili Peppers в Майами вышел на сцену с украинским флагом. Фото
"Дождитесь меня. Обещаете?" Jerry Heil в сине-желтом наряде снялась на фоне Беркли, студенткой которого стала
"Дождитесь меня. Обещаете?" Jerry Heil в сине-желтом наряде снялась на фоне Беркли, студенткой которого стала
"Такая настоящая", "Красота". Каменских снялась в ультрамини. Фото
"Такая настоящая", "Красота". Каменских снялась в ультрамини. Фото
Дирижера Оксану Лынив хотят лишить звания почетного амбассадора Львова за сотрудничество с музыкантами из РФ
Дирижера Оксану Лынив хотят лишить звания почетного амбассадора Львова за сотрудничество с музыкантами из РФ
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Казахи гоняют русских фашистов". Гордон опубликовал видео россиянки, пожаловавшейся на "недружелюбие" казахов (100682)
2
"Я отправила скрины и сказала: "Вот это все будет в полиции". Экс-жена Узелкова заявила, что муж угрожал и запугивал ее (55509)
3
"Что за красота!" 47-летняя Лонгория вышла в свет без бюстгальтера (40673)
4
"Какое оно гадкое". Гордон показал, как россиянка напала на украинок за границей (35262)
5
"Кива в главной роли?" Гордон показал новую версию "Собачьего сердца" с Шариковым-путинистом (33420)
6
"Такого красивого мужика прятала!", "Молодец, что вышел из тени". Цибульская перестала скрывать своего мужа. Видео (25237)
7
"Пусть все дети учатся в безопасности". Разумков показал жену и сына в День знаний (22217)
8
Тина Кароль покинула Украину. Названа страна, в которую уехала певица (19442)
 
 
 
 