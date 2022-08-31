Первый круг US Open преодолели две украинки из четырех сыгравших

Следующие соперницы Калининой (на фото) и Снигур уже определились Фото: ЕРА

Украинка, занимающая 47-е место в рейтинге WTA, обыграла 45-ю ракетку мира в двух сетах – 6:4, 6:4.

Также во вторник на US Open в первом круге женского турнира играла украинка Леся Цуренко, 87-я ракетка мира. Цуренко выиграла у четвертой ракетки мира Паулы Бадосы из Испании первый сет, но в результате проиграла – 6:3, 6:7, 3:6.

Позже сыграет в США 65-я ракетка мира Костюк из Украины – против 63-й в мире Майар Шериф из Египта.

29 августа в первом круге турнира играли две украинки.

Дарья Снигур, занимающая 124-е место в рейтинге WTA, сенсационно обыграла бывшую первую ракетку мира, ныне седьмую в рейтинге Симону Халеп из Румынии.

Даяна Ястремская, которая находится на 86-м месте в мировом рейтинге, со счетом 6:7, 3:6 уступила Мэдисон Кейс из США (20-я ракетка мира).

Во втором круге Снигур сыграет против канадки Ребекки Марино (106-я в мире), а Калинина – против Петры Квитовой из Чехии (21-я в мире).