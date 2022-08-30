Украинка Снигур стартовала на US Open с сенсационной победы над экс-первой ракеткой мира

20-летняя Снигур впервые вышла в основу "Большого шлема", пишет Tribuna.com. В финале квалификации она победила Нао Хибино (№200 WTA) из Японии.

Матч с Халеп стал первым в карьере Снигур поединком с соперницей из топ-20 мирового рейтинга.

Контекст:

Открытый чемпионат США (US Open) – турнир серии "Большого шлема" с общим призовым фондом $60 млн. Проходит в Нью-Йорке, США, с 29 августа по 11 сентября 2022 года на открытых кортах с покрытием хард.

В рамках US Open 2022 в День Независимости Украины 24 августа состоялось благотворительное мероприятие с участием топовых украинских и мировых теннисистов в поддержку Украины. На корты выходили украинцы Сергей Стаховский, Даяна Ястремская, Катарина Завацкая, Дарья Снигур и Ольга Савчук.

Участие приняли лидер рейтинга WTA Ига Швентек из Польши, третья ракетка мира (ATP) испанец Рафаэль Надаль, Стефанос Циципас из Греции (пятая ракетка мира), американка Коко Гауфф (12-я позиция в рейтинге WTA) и другие. Сбор средств будет идти в течение двух недель и завершится во время финала US Open 11 сентября. В первый день было собрано $1,2 млн.