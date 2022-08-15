Беременная Свитолина улучшила позицию в мировом рейтинге теннисисток

В топ-200 мирового рейтинга входят семь украинок, Свитолина остается лучшей Фото: ЕРА

Из-за беременности Свитолина не играет на профессиональных турнирах, она может присутствовать на благотворительных мероприятиях.

В топ-200 мирового рейтинга теннисисток входят, кроме Свитолиной, еще шесть украинок: Ангелина Калинина (53-я), Марта Костюк (74-я), Даяна Ястремская (80-я), Леся Цуренко (90-я), Дарья Снигур (126-я) и Катерина Байндль (135-я).

Скриншот: wtatennis.com

Первой ракеткой мира остается Ига Швентек из Польши. В пятерку лучших входят также Аннет Контавейт из Эстонии, Мария Саккари из Греции, Паула Бадоса из Испании и Онс Жабер из Туниса.