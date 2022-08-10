Серена Уильямс объявила об уходе из тенниса

Уильямс сыграет на турнире в Нью-Йорке в сентябре, после чего уйдет из спорта Фото: EPA

По словам Уильямс, она не хотела признавать, что ей необходимо закончиться карьеру, и решение об уходе из спорта до сих пор причиняет ей "сильную боль".

Теннисистка добавила, что хотела бы называть это не "пенсией". Уильямс заявила, что эволюционирует от тенниса к другим важным для нее вещам. В частности, она хочет сосредоточиться на развитии бизнеса (несколько лет назад Уильямс основала венчурную инвестиционную компанию Serena Ventures) и "увеличении семьи". Спортсменка рассказала, что ее единственная дочь Олимпия мечтает "стать старшей сестрой".

Уильямс собирается принять участие в турнире US Open, который пройдет в сентябре в Нью-Йорке, после чего завершит карьеру.