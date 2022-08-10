Серена Уильямс объявила об уходе из тенниса

По словам Уильямс, она не хотела признавать, что ей необходимо закончиться карьеру, и решение об уходе из спорта до сих пор причиняет ей "сильную боль".
Теннисистка добавила, что хотела бы называть это не "пенсией". Уильямс заявила, что эволюционирует от тенниса к другим важным для нее вещам. В частности, она хочет сосредоточиться на развитии бизнеса (несколько лет назад Уильямс основала венчурную инвестиционную компанию Serena Ventures) и "увеличении семьи". Спортсменка рассказала, что ее единственная дочь Олимпия мечтает "стать старшей сестрой".
Уильямс собирается принять участие в турнире US Open, который пройдет в сентябре в Нью-Йорке, после чего завершит карьеру.
40-летняя Серена Уильямс – бывшая первая ракета мира, младшая сестра другой известной американской теннисистки – Винус Уильямс. Серена является одной из двух самых титулованных теннисисток в истории. Она выиграла 39 турниров "Большого шлема", а также более 50 турниров WTA, четыре раза становилась чемпионкой Олимпиады.
В течение карьеры, по данным сайта WTA, Серена Уильямс заработала более $95 млн призовых.