"Любовь витает в воздухе". Монфис и Свитолина позировали на свадьбе у друзей в одинаковой обуви

"Любовь витает в воздухе", – подписали супруги публикацию.
На фото Свитолина и Монфис позируют на пляже в Сен-Тропе (Франция).
Спортсменка выбрала для мероприятия красное платье свободного кроя с глубоким декольте. Ее муж был одет в белые брюки и синюю футболку.
Супруги дополнили свои образы кедами, отдав предпочтение одной и той же модели.
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Свитолина и Монфис поженились летом 2021 года в Швейцарии.
15 мая 2022 года спортсменка сообщила, что они с Монфисом в октябре впервые станут родителями, и рассекретила пол будущего ребенка.
В первый день войны Свитолина поддержала Украину, призвав украинцев объединиться в борьбе с российскими оккупантами.