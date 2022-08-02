"Любовь витает в воздухе". Монфис и Свитолина позировали на свадьбе у друзей в одинаковой обуви

Свитолина и Монфис поженились летом 2021 года Фото: g.e.m.s.life / Instagram

"Любовь витает в воздухе", – подписали супруги публикацию.

На фото Свитолина и Монфис позируют на пляже в Сен-Тропе (Франция).

Спортсменка выбрала для мероприятия красное платье свободного кроя с глубоким декольте. Ее муж был одет в белые брюки и синюю футболку.

Супруги дополнили свои образы кедами, отдав предпочтение одной и той же модели.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (G)ael.(E)lina.(M).(S). (@g.e.m.s.life)