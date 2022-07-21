Беременная Свитолина снова стала первой ракеткой Украины

Свитолина с марта не брала в руки ракетку, но это не помешало ей снова возглавить рейтинг лучших украинских теннисисток Фото: Elina Monfils / Instagram

Свитолина непрерывно была лидером национального рейтинга на протяжении 10 лет, пока в мае 2022-го не уступила первенство Ангелине Калининой. Однако сейчас Калинина потеряла статус первой ракетки страны, она опустилась на 12 позиций и находится на 51-й строчке в рейтинге WTA.

В первой сотне женского мирового рейтинга в одиночном разряде есть еще три украинских теннисистки: Марта Костюк – на 73-м месте, Даяна Ястремская – 79-я, Леся Цуренко – на 92-й строчке.