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Беременная Свитолина снова стала первой ракеткой Украины

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Свитолина с марта не брала в руки ракетку, но это не помешало ей снова возглавить рейтинг лучших украинских теннисисток
Свитолина с марта не брала в руки ракетку, но это не помешало ей снова возглавить рейтинг лучших украинских теннисисток
Фото: Elina Monfils / Instagram

Взявшая паузу в карьере Элина Свитолина – снова №1 в украинском женском теннисе. Об этом свидетельствует текущий рейтинг WTA, в котором одесситка занимает 42-ю позицию в мире, находясь выше остальных соотечественниц.

Свитолина непрерывно была лидером национального рейтинга на протяжении 10 лет, пока в мае 2022-го не уступила первенство Ангелине Калининой. Однако сейчас Калинина потеряла статус первой ракетки страны, она опустилась на 12 позиций и находится на 51-й строчке в рейтинге WTA.

В первой сотне женского мирового рейтинга в одиночном разряде есть еще три украинских теннисистки: Марта Костюк – на 73-м месте, Даяна Ястремская – 79-я, Леся Цуренко – на 92-й строчке.

Контекст:

В марте 2022-го Свитолина объявила о паузе в карьере, а в мае призналась, что впервые станет мамой. Муж 27-летней одесситки – французский теннисист Гаэль Монфис, пара поженилась в июле 2021 года.

В первый день войны спортсменка поддержала Украину, призвав украинцев объединиться в борьбе с российскими оккупантами.

23 июля Свитолина в качестве судьи примет участие в благотворительном теннисном турнире "Ига Свентик и друзья для Украины", организованном польской теннисисткой Игой Свентик в Кракове.

Теги: Украина, спорт, рейтинг, теннис, Элина Свитолина, беременность, WTA, Леся Цуренко, Даяна Ястремская, Марта Костюк, Ангелина Калинина
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