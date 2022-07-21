Беременная Свитолина снова стала первой ракеткой Украины

Свитолина непрерывно была лидером национального рейтинга на протяжении 10 лет, пока в мае 2022-го не уступила первенство Ангелине Калининой. Однако сейчас Калинина потеряла статус первой ракетки страны, она опустилась на 12 позиций и находится на 51-й строчке в рейтинге WTA.
В первой сотне женского мирового рейтинга в одиночном разряде есть еще три украинских теннисистки: Марта Костюк – на 73-м месте, Даяна Ястремская – 79-я, Леся Цуренко – на 92-й строчке.
В марте 2022-го Свитолина объявила о паузе в карьере, а в мае призналась, что впервые станет мамой. Муж 27-летней одесситки – французский теннисист Гаэль Монфис, пара поженилась в июле 2021 года.
В первый день войны спортсменка поддержала Украину, призвав украинцев объединиться в борьбе с российскими оккупантами.
23 июля Свитолина в качестве судьи примет участие в благотворительном теннисном турнире "Ига Свентик и друзья для Украины", организованном польской теннисисткой Игой Свентик в Кракове.