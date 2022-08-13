"Лучший из этих дней". Беременная Свитолина показала, как отдыхает в Монако

Пляжный образ теннисистка дополнила белой туникой. На одном из фото беременная Свитолина запечатлела свою тень – на этом снимке виден ее округлившийся живот.

"Лучший из этих монакских дней", – подписала снимки беременная спортсменка.

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Контекст:

Свитолина замужем за французским теннисистом Гаэлем Монфисом. Супруги проживают в Швейцарии. Там же летом 2021 года состоялась их свадьба.

15 мая 2022 года спортсменка сообщила, что они с Монфисом в октябре впервые станут родителями, и рассекретила пол будущего ребенка.

В первый день войны спортсменка поддержала Украину, призвав украинцев объединиться в борьбе с российскими оккупантами.