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10 августа, 2022
 
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Муж Свитолиной Монфис: Не могу дождаться, когда увижу свою кроху. Надеюсь, что буду классным папой

Свитолина и Монфис поженились летом 2021 года
Свитолина и Монфис поженились летом 2021 года
Фото: g.e.m.s.life / Instagram

Французский теннисист Гаэль Монфис в интервью, которое 9 августа опубликовано на сайте "Большой теннис Украины", прокомментировал скорое пополнение в семье – осенью у него и его супруги, украинской теннисистки Элины Свитолиной родится дочь.

"Это будет совсем другая жизнь. Не могу дождаться, когда увижу свою кроху. Надеюсь, что я буду классным папой. У меня уже столько идей, чем мы будем заниматься вместе. Но до этого еще пройдут недели, пока отец должен сосредоточиться на том, чтобы выиграть еще пару матчей", – заявил он.

По словам Монфиса, совсем недавно в их со Свитолиной семье появился пес по кличке Виз. Теннист надеется, что он станет хорошим другом их ребенку, а ока что играет с его обувью и интернет-кабелями. 

"Надеюсь, что это будет хороший друг для моей дочери. Что это будет ее ангел-хранитель", – подытожил он.

Контекст:

Свитолина и Монфис поженились летом 2021 года в Швейцарии.

15 мая 2022 года спортсменка сообщила, что они с Монфисом в октябре впервые станут родителями, и рассекретила пол будущего ребенка.

В первый день войны Свитолина поддержала Украину, призвав украинцев объединиться в борьбе с российскими оккупантами.

Теги: теннис, Швейцария, Элина Свитолина, дети, спортсмены, беременность, Гаэль Монфис, муж
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