Муж Свитолиной Монфис: Не могу дождаться, когда увижу свою кроху. Надеюсь, что буду классным папой

"Это будет совсем другая жизнь. Не могу дождаться, когда увижу свою кроху. Надеюсь, что я буду классным папой. У меня уже столько идей, чем мы будем заниматься вместе. Но до этого еще пройдут недели, пока отец должен сосредоточиться на том, чтобы выиграть еще пару матчей", – заявил он.

По словам Монфиса, совсем недавно в их со Свитолиной семье появился пес по кличке Виз. Теннист надеется, что он станет хорошим другом их ребенку, а ока что играет с его обувью и интернет-кабелями.

"Надеюсь, что это будет хороший друг для моей дочери. Что это будет ее ангел-хранитель", – подытожил он.