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Надаль, Швентек, Стаховский, Ястремская. Топовые украинские и мировые теннисисты за день собрали для Украины $1,2 млн

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Благотворительное мероприятие прошло в рамках Открытого чемпионата США по теннису
Благотворительное мероприятие прошло в рамках Открытого чемпионата США по теннису
Фото: Sergiy Stakhovsky / Facebook

В Нью-Йорке в День Независимости Украины состоялось благотворительное мероприятие с участием топовых украинских и мировых теннисистов в поддержку Украины. Об этом в Facebook сообщил вступивший в территориальную оборону украинский теннисист Сергей Стаховский.

По его словам, мероприятие, которое прошло в рамках Открытого чемпионата США по теннису (US Open), собрало более 7 тыс. зрителей. На корты выходили украинцы Сергей Стаховский, Даяна Ястремская, Катарина Завацкая, Дарья Снигур и Ольга Савчук.

Среди звезд мирового тенниса участие в благотворительном мероприятии, в частности, приняли лидер рейтинга WTA Ига Швентек из Польши, третья ракетка мира (ATP) испанец Рафаэль Надаль, Стефанос Циципас из Греции (пятая ракетка мира), американка Коко Гауфф (12-я позиция в рейтинге WTA) и другие.

Сбор средств будет идти в течение двух недель и завершится во время финала US Open 11 сентября. В первый день было собрано $1,2 млн.

"Особым был вклад Стефаноса Циципаса, который прямо на корте поддержал Украину взносом в $10 тыс. Поддержка Украины была, есть и будет", – отметил Стаховский.

https://www.facebook.com/sergiy.stakhovsky.79/posts/pfbid02vMUKLSeSeTB9HMhfEpLzDqHhZPELFTZVxKMRukR53KpoSyaz1G6ay4Az42BTH4ZGl

Контекст:

23 июля в польском Кракове состоялся благотворительный теннисный турнирНа мероприятии собрали 2 млн злотых (около €422 тыс.), их намерены передать украинской национальной платформе United24, фонду украинской теннисистки Элины Свитолиной и UNICEF Polska для помощи пострадавшим от войны украинским детям и подросткам.

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