Надаль, Швентек, Стаховский, Ястремская. Топовые украинские и мировые теннисисты за день собрали для Украины $1,2 млн

По его словам, мероприятие, которое прошло в рамках Открытого чемпионата США по теннису (US Open), собрало более 7 тыс. зрителей. На корты выходили украинцы Сергей Стаховский, Даяна Ястремская, Катарина Завацкая, Дарья Снигур и Ольга Савчук.

Среди звезд мирового тенниса участие в благотворительном мероприятии, в частности, приняли лидер рейтинга WTA Ига Швентек из Польши, третья ракетка мира (ATP) испанец Рафаэль Надаль, Стефанос Циципас из Греции (пятая ракетка мира), американка Коко Гауфф (12-я позиция в рейтинге WTA) и другие.

Сбор средств будет идти в течение двух недель и завершится во время финала US Open 11 сентября. В первый день было собрано $1,2 млн.

"Особым был вклад Стефаноса Циципаса, который прямо на корте поддержал Украину взносом в $10 тыс. Поддержка Украины была, есть и будет", – отметил Стаховский.