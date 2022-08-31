Первый круг US Open преодолела Костюк, во втором круге сыграют три украинки

Свой первый поединок на турнире Костюк выиграла в двух сетах Фото: ЕРА

Украинка, которая занимает 65-ю позицию в рейтинге WTA, обыграла 63-ю ракетку мира Майар Шериф из Египта.

Результат поединка – 7:6, 6:4.

Костюк стала третьей украинской теннисисткой, которая сумела преодолеть первый круг US Open, ранее это сделали Ангелина Калинина и Дарья Снигур.

Украинки Дайана Ястремская и Леся Цуренко, которые также стартовали в основной сетке турнира в США, из борьбы за титул выбыли.

Во втором круге, который начнется 31 августа, Снигур (124-е место в рейтинге WTA) сыграет против канадки Ребекки Марино (106-я в мире), Калинина (47-я в мире) – против Петры Квитовой из Чехии (21-я в мире), а Костюк – против Виктории Азаренко из Беларуси (26-я в мире).