Людмила Киченок пробилась в третий круг парного разряда US Open. Первый сет она и ее партнерша проиграли 0:6

Киченок и Остапенко выиграли в паре седьмой поединок подряд Фото: ЕРА

Украинка и латвийка, сеяные на турнире четвертыми, играли против Аны Бондар из Венгрии и Грет Миннен из Бельгии.

Игра начиналась для Киченок и Остапенко тяжело, однако в результате они сумели выиграть два следующих сета и взять верх в противостоянии – 0:6, 6:2, 7:6.

Соперницы украинско-латвийской пары определяться позже.

"Большой теннис Украины" отмечает, что Киченок и Остапенко выиграли уже седьмой матч подряд. На позапрошлой неделе они выиграли турнир WTA в Цинциннати.

В парном разряде US Open Украину представляет также Марта Костюк, играющая в паре с Чжан Шуай из Китая (пара сеяна на турнире 11-й). Во втором туре они сразятся с Терезой Михаликовой из Словакии и Александрой Саснович из Беларуси.

В одиночном разряде US Open украинок уже не осталось.