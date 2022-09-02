Людмила Киченок пробилась в третий круг парного разряда US Open. Первый сет она и ее партнерша проиграли 0:6

Украинка и латвийка, сеяные на турнире четвертыми, играли против Аны Бондар из Венгрии и Грет Миннен из Бельгии.
Игра начиналась для Киченок и Остапенко тяжело, однако в результате они сумели выиграть два следующих сета и взять верх в противостоянии – 0:6, 6:2, 7:6.
Соперницы украинско-латвийской пары определяться позже.
"Большой теннис Украины" отмечает, что Киченок и Остапенко выиграли уже седьмой матч подряд. На позапрошлой неделе они выиграли турнир WTA в Цинциннати.
В парном разряде US Open Украину представляет также Марта Костюк, играющая в паре с Чжан Шуай из Китая (пара сеяна на турнире 11-й). Во втором туре они сразятся с Терезой Михаликовой из Словакии и Александрой Саснович из Беларуси.
В одиночном разряде US Open украинок уже не осталось.
US Open – турнир серии Большого шлема с общим призовым фондом $60 млн. Проходит в Нью-Йорке на кортах с хардовым покрытием. В 2022 году соревнования проводят с 29 августа по 11 сентября.