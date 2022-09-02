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Людмила Киченок пробилась в третий круг парного разряда US Open. Первый сет она и ее партнерша проиграли 0:6

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Киченок и Остапенко выиграли в паре седьмой поединок подряд
Киченок и Остапенко выиграли в паре седьмой поединок подряд
Фото: ЕРА

2 сентября украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с Еленой Остапенко из Латвии сумели выиграть поединок второго круга Открытого чемпионата США (US Open), "всухую" проиграв первый сет. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Украинка и латвийка, сеяные на турнире четвертыми, играли против Аны Бондар из Венгрии и Грет Миннен из Бельгии.

Игра начиналась для Киченок и Остапенко тяжело, однако в результате они сумели выиграть два следующих сета и взять верх в противостоянии – 0:6, 6:2, 7:6.

Соперницы украинско-латвийской пары определяться позже.

"Большой теннис Украины" отмечает, что Киченок и Остапенко выиграли уже седьмой матч подряд. На позапрошлой неделе они выиграли турнир WTA в Цинциннати.

В парном разряде US Open Украину представляет также Марта Костюк, играющая в паре с Чжан Шуай из Китая (пара сеяна на турнире 11-й). Во втором туре они сразятся с Терезой Михаликовой из Словакии и Александрой Саснович из Беларуси.

В одиночном разряде US Open украинок уже не осталось.

Контекст:

US Open – турнир серии Большого шлема с общим призовым фондом $60 млн. Проходит в Нью-Йорке на кортах с хардовым покрытием. В 2022 году соревнования проводят с 29 августа по 11 сентября.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: США, теннис, WTA, соревнования, US Open, Марта Костюк, Людмила Киченок, украинки, турнир, Остапенко Олена
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