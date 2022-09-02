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Во второй круг парного разряда US Open вышли две украинки

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Пара с Костюк (на фото) оказалась сильнее пары с Надеждой Киченок
Пара с Костюк (на фото) оказалась сильнее пары с Надеждой Киченок
Фото: ЕРА

1 сентября в первом круге Открытого чемпионата США по теннису (US Open) сыграли три пары, в составе которых играли представительницы Украины. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Сеяная четвертой пара Людмила Киченок (Украина) и Елена Остапенко (Латвия) в трех сетах обыграли Панну Удварди из Венгрии и Тамару Зиданшек из Словении – 6:3, 6:7, 7:6.

Во втором круге украинка и латвийка сыграют против Аны Бондар из Венгрии и Грет Миннен из Бельгии. Поединок запланирован на 2 сентября.

Еще две пары, в которых на US Open играют украинки, играли в первом круге между собой. Марта Костюк в паре с Чжан Шуай из Китая (пара сеяна на турнире 11-й) одолели Надежду Киченок, игравшую с Оксаной Калашниковой из Грузии. Итоговый результат – 6:4, 6:4.

Во втором круге Костюк и Шуай сыграют (предположительно, 3 сентября) против Терезы Михаликовой из Словакии и Александры Саснович из Беларуси.

Изначально в парном разряде Открытого чемпионата США намеревалась сыграть и первая ракетка Украины Ангелина Калинина, но она снялась с турнира из-за болезни, не сыграв свой поединок в одиночном разряде. Калинина должна была играть в паре с Еленой Рыбакиной из Казахстана.

В одиночном разряде US Open украинок уже не осталось.

Контекст:

US Open – турнир серии Большого шлема с общим призовым фондом $60 млн. Проходит в Нью-Йорке на кортах с хардовым покрытием. В 2022 году соревнования проводят с 29 августа по 11 сентября.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: США, теннис, соревнования, US Open, Марта Костюк, Людмила Киченок, Ангелина Калинина, украинки, турнир
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