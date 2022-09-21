Украина разгромно проиграла Шотландии в Лиге наций УЕФА и уступила лидерство

Матч состоялся в шотландском Глазго на стадионе "Хэмпден Парк". Украина перед гостевой встречей с британцами лидировала в группе с семью очками в активе. Шотландия занимала второе место в группе с шестью очками и в результате победы теперь лидирует, оттеснив украинцев на второе место.

Хозяева с первых минут матча обозначили свое преимущество и действовали острее украинцев. В середине первого тайма шотландцы три-четыре раза обостряли ситуацию у ворот украинской сборной, но счет открыть не смогли. Украина же за весь первый тайм ни разу не пробила в створ ворот соперника.

Во втором тайме Шотландия пошла вперед еще уверенней, и с 58-й по 63-ю минуту имела четыре возможности открыть счет. Однако Анатолий Трубин дважды спас гостей, еще раз сборную Украины выручила перекладина ворот, а Стюарт Армстронг не смог попасть в ворота украинской команды с 10-ти метров из убойной позиции.

На 68-й минуте украинцам еще раз повезло – шотландцы в очередной раз промахнулись. А на 70-й минуте везение закончилось. Джон Макгинн продавил защитника, принял мяч на входе в штрафную и неотразимо пробил в дальний нижний угол.

На 78-й минуте Трубин выдал очередной эффектный сэйв, но через две минуты шотландцы все-таки удвоили счет: Линдон Дайкс переправил мяч в украинские ворота после подачи углового. На 87-й минуте он же после очередного углового довел счет до разгромного.

В предыдущих трех поединках турнира Украина 8 июня выиграла у Ирландии 1:0, 11 июня разгромила Армению 3:0, а 14 июня в ответном матче с Ирландией довольствовалась ничьей – 1:1.

Всего за неделю украинские футболисты проведут с учетом поединка в Глазго три поединка Лиги наций УЕФА. 24 сентября сборная Украины встретится с Арменией, 27-го – еще раз с Шотландией.

Шотландия – Украина 3:0. Голы: Макгинн (70, 1:0), Дайкс (80, 2:0), Дайкс (87, 3:0)