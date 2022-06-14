Украина не сумела второй раз обыграть Ирландию в Лиге наций УЕФА

Пропустили украинцы первыми. На 31-й минуте защитник ирландской сборной Нейтан Коллинз перехватил мяч в центре поля и "в одиночку слаломным проходом", обыграв нескольких украинцев, выбежал один на один с вратарем и забил.
Сборная Украины сразу после перерыва отыгралась. На 47-й минуте отличился Артем Довбик, он забил в результате "контратаки веером".
Итоговый результат – 1:1.
8 июня в рамках этого же турнира украинцы обыграли ирландцев на их поле со счетом 1:0.
У сборной Украины после трех матчей стало семь очков. Команда осталась лидером группы.
Также 14 июня в этой группе Шотландия со счетом 4:1 разгромила в гостях Армению и набрала шесть очков, расположившись на втором месте.
Следующий поединок в рамках Лиги наций Шотландия и Украина проведут между собой на британском стадионе 21 сентября.
Третий розыгрыш Лиги наций УЕФА стартовал в июне. Турнир состоит из трех лиг (А, В, С) по 16 сборных и четвертой лиги (D), в которой играют семь команд (две группы).