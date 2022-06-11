ГОРДОН
 
 
СПОРТ

В Лиге наций УЕФА Украина разгромила Армению и вышла на первое место в группе

Игра проходила в Польше
Игра проходила в Польше
Фото: uaf.ua

11 июня в польском Лодзе национальная сборная Украины по футболу выиграла у сборной Армении в рамках Лиги наций УЕФА в группе В1. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Украинцы считались хозяевами поединка, так как из-за российского вторжения в Украину не могли принимать соперника на своем стадионе.

Сборная Украины имела преимущество, но забила только на 61-й минуте – полузащитник итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский точно пробил с 17 метров.

На 77-й минуте защитник киевского "Динамо" Александр Караваев удвоил преимущество сборной Украины в счете.

На 84-й минуте забил и украинец Виталий Миколенко, выступающий за английский "Эвертон".

Итоговый результат – 3:0 в пользу номинальных хозяев поля.

Выигрыш у Армении стал второй победой украинских футболистов в нынешнем розыгрыше Лиги наций. С учетом победы над Ирландией 8 июня украинцы набрали шесть очков и занимают первое место в квартете, где также играет сборная Шотландии.

Следующий поединок сборная Украины проведет 14 июня против той же Ирландии.

Победители групп в Лиге B поднимутся в Лигу А. Сборные, занявшие последние места, опустятся лигой ниже.

Скриншот: uefa.com
Скриншот: uefa.com

Контекст:

Третий розыгрыш Лиги наций УЕФА стартовал в июне. Турнир состоит из трех лиг (А, В, С) по 16 сборных и четвертой лиги (D), в которой играют семь команд (две группы).

Теги: футбол, Польша, УЕФА, сборная Украины, Армения, украинцы, Руслан Малиновский, Лига наций УЕФА, национальная сборная, турнир
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Удивительно вкусный и нежный турецкий кекс". Саливанчук поделилась рецептом
"Удивительно вкусный и нежный турецкий кекс". Саливанчук поделилась рецептом
"Геть з України, москаль некрасівий!" Сердючка спела для украинских защитников в метро. Видео
"Геть з України, москаль некрасівий!" Сердючка спела для украинских защитников в метро. Видео
"Oops, they did it again". Мадонна и Бритни Спирс спустя почти 20 лет повторили поцелуй в губы. Фото
"Oops, they did it again". Мадонна и Бритни Спирс спустя почти 20 лет повторили поцелуй в губы. Фото
"Устала". Plus-size-модель Грэм сделала селфи во время кормления грудью шестимесячных близнецов
"Устала". Plus-size-модель Грэм сделала селфи во время кормления грудью шестимесячных близнецов
28-летний Бибер сообщил о недуге, который вызвал паралич лица
28-летний Бибер сообщил о недуге, который вызвал паралич лица
"Они смотрятся просто идеально вместе". Бритни Спирс в третий раз вышла замуж. Певица пригласила на свадьбу Мадонну и Пэрис Хилтон. Фото
"Они смотрятся просто идеально вместе". Бритни Спирс в третий раз вышла замуж. Певица пригласила на свадьбу Мадонну и Пэрис Хилтон. Фото
"Гэбэшное быдло из питерской подворотни". Кондратюк высказался о Путине и показал его изображение с голым торсом
"Гэбэшное быдло из питерской подворотни". Кондратюк высказался о Путине и показал его изображение с голым торсом
  Мирзоян презентовал песню "Вальс Ірпінь". Видео
  Мирзоян презентовал песню "Вальс Ірпінь". Видео
  "Зашуганные людишки, униженные жизнью". Роднянский высказался о российских оккупантах родом из проблемных регионов
  "Зашуганные людишки, униженные жизнью". Роднянский высказался о российских оккупантах родом из проблемных регионов
"Без кубиков, но зато с яйцами", "Красавец. Честный человек". Проживающий в Израиле Галкин показал пляжное фото
"Без кубиков, но зато с яйцами", "Красавец. Честный человек". Проживающий в Израиле Галкин показал пляжное фото
Тина Кароль показала родителей и старшего брата на редком семейном фото
Тина Кароль показала родителей и старшего брата на редком семейном фото
  The Rasmus презентовала клип на новую песню Rise. Видео
  The Rasmus презентовала клип на новую песню Rise. Видео
  Крутоголов рассказал, кто из россиян и белорусов останется в украинском проекте "Дизель Шоу"
  Крутоголов рассказал, кто из россиян и белорусов останется в украинском проекте "Дизель Шоу"
Экс-президент Франции Олланд женился на актрисе Гайе. Она стала его первой официальной женой
Экс-президент Франции Олланд женился на актрисе Гайе. Она стала его первой официальной женой
  Тополя: Я сделал все перед войной, чтобы семья могла выехать именно в Америку
  Тополя: Я сделал все перед войной, чтобы семья могла выехать именно в Америку
"Позорище", "Загугли слово "благодарность". Каминскую пристыдили после того, как она в Нидерландах "послала Европу"
"Позорище", "Загугли слово "благодарность". Каминскую пристыдили после того, как она в Нидерландах "послала Европу"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Красивее, чем когда-либо!" 52-летняя Лопес вышла в свет без трусов и бюстгальтера (295080)
2
Роднянский о Медведеве: У него получается выглядеть идиотом. Я раньше думал, что он пьет боярышник, сегодня думаю, что стекломойные средства (153123)
3
"Потрясающая с головы до пальцев ног". 52-летняя Лопес надела комбинезон с эффектом отсутствия одежды (48095)
4
"Показана "отрыжкой ельцинской эпохи". Журналист сообщил, что в РФ сняли "масштабно отвратительный" фильм о Пугачевой (41536)
5
В сети спорят, на кого похожа дочь Ани Лорак (34438)
6
"Пьянствуете? Хорошо". Макаревич показал застолье в Израиле (31624)
7
"Думала, ищу принца, но все это время мне была нужна принцесса". 42-летняя Ребел Уилсон показала свою новую возлюбленную (28367)
8
"28 лет я высмеивал лживых, жалких пропагандистов и коррумпированных чиновников. Имею право". Галкин в Израиле записал обращение к россиянам (24717)
 
 
 
 