В Лиге наций УЕФА Украина разгромила Армению и вышла на первое место в группе

Украинцы считались хозяевами поединка, так как из-за российского вторжения в Украину не могли принимать соперника на своем стадионе.

Сборная Украины имела преимущество, но забила только на 61-й минуте – полузащитник итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский точно пробил с 17 метров.

На 77-й минуте защитник киевского "Динамо" Александр Караваев удвоил преимущество сборной Украины в счете.

На 84-й минуте забил и украинец Виталий Миколенко, выступающий за английский "Эвертон".

Итоговый результат – 3:0 в пользу номинальных хозяев поля.

Выигрыш у Армении стал второй победой украинских футболистов в нынешнем розыгрыше Лиги наций. С учетом победы над Ирландией 8 июня украинцы набрали шесть очков и занимают первое место в квартете, где также играет сборная Шотландии.

Следующий поединок сборная Украины проведет 14 июня против той же Ирландии.

Победители групп в Лиге B поднимутся в Лигу А. Сборные, занявшие последние места, опустятся лигой ниже.

Скриншот: uefa.com