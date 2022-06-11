"Спасибо, легенда!". Вратарь "Шахтера" Пятов завершил карьеру в сборной Украины

О завершении выступлений в составе сборной Пятов объявил в Instagram 10 июня накануне поединка.

"Этот парнишка еще не догадывается, что последний матч за национальную сборную он проведет 11 июня 2022 года", – подписал опубликованное свое фото Пятов.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Андреи * Пятов (@piat30)

Всего за сборную Украины Пятов провел 102 матча в течение 16 лет, отмечается в Twitter ФК "Шахтер".

"Спасибо, легенда!", – говорится в сообщении клуба.

Поединок против команды Армении, который завершился победой украинцев со счетом 3:0, стал 47-м "сухим" матчем для 37-летнего Пятова в составе сборной – это новый рекорд, отмечает Tribuna.com.

За этим показателем Пятов опередил нынешнего тренера сборной, экс-вратаря национальной команды Александра Шовковского, у которого матчей без пропущенных голов – 46.

Пятов признался в эфире телеканалов "Футбол" после поединка против Армении, что даже не мечтал, что сыграет за сборную Украины 102 матча, но считает, что "заслуживает" этого.

"Были чувство будто первый матч, была дрожь… Я счастлив, что на мой последний матч выпала [победа]", – сказал вратарь.

Поединок против Армении стал последним, 24-м для Пятова в статусе капитана сборной Украины.

Видео прощания футболиста с болельщиками и игроками сборной опубликовано в YouTube телеканалов "Футбол".