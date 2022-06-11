"Спасибо, легенда!". Вратарь "Шахтера" Пятов завершил карьеру в сборной Украины

О завершении выступлений в составе сборной Пятов объявил в Instagram 10 июня накануне поединка.
"Этот парнишка еще не догадывается, что последний матч за национальную сборную он проведет 11 июня 2022 года", – подписал опубликованное свое фото Пятов.
Переглянути цей допис в Instagram
Всего за сборную Украины Пятов провел 102 матча в течение 16 лет, отмечается в Twitter ФК "Шахтер".
"Спасибо, легенда!", – говорится в сообщении клуба.
* Дякуємо, легендо! * Андрій Пятов завершив кар’єру в збірній України *— * FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) June 11, 2022
16 років, 102 матчі. Яка кар’єра! * #Shakhtar #Україна #легенда pic.twitter.com/5hoTPk2Znj
Поединок против команды Армении, который завершился победой украинцев со счетом 3:0, стал 47-м "сухим" матчем для 37-летнего Пятова в составе сборной – это новый рекорд, отмечает Tribuna.com.
За этим показателем Пятов опередил нынешнего тренера сборной, экс-вратаря национальной команды Александра Шовковского, у которого матчей без пропущенных голов – 46.
Пятов признался в эфире телеканалов "Футбол" после поединка против Армении, что даже не мечтал, что сыграет за сборную Украины 102 матча, но считает, что "заслуживает" этого.
"Были чувство будто первый матч, была дрожь… Я счастлив, что на мой последний матч выпала [победа]", – сказал вратарь.
Поединок против Армении стал последним, 24-м для Пятова в статусе капитана сборной Украины.
Видео прощания футболиста с болельщиками и игроками сборной опубликовано в YouTube телеканалов "Футбол".
Пятов дебютировал в сборной Украины по футболу пятнадцать лет назад в матче против Узбекистана (2:1). Вратарь уже объявлял о завершении карьеры в национальной команде, но из-за кадровых проблем в сборной вернулся в прошлом году.