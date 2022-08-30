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Форвард сборной Яремчук вернулся в Бельгию. Украинец стал игроком чемпиона страны "Брюгге"

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Яремчук перешел в "Брюгге" из португальской "Бенфики"
Яремчук перешел в "Брюгге" из португальской "Бенфики"
Фото: clubbrugge.be

Нападающий сборной Украины по футболу Роман Яремчук подписал контракт с чемпионом Бельгии "Брюгге".

О достигнутом соглашении до 2026 года сообщается на сайте клуба 29 августа.

26-летний Яремчук перешел в "Брюгге" из португальской "Бенфики".

Выступая за "орлов", украинский форвард забил девять мячей, три из них – на групповом этапе Лиги чемпионов, указывается на сайте бельгийского клуба.

Яремчук стал игроком "Бенфики" летом 2021 года, в португальский клуб украинец перешел из бельгийского "Гента".

Контекст:

Яремчук выступал за "Гент" с 2017 года, в бельгийский клуб украинец перешел из киевского "Динамо". По данным портала Тransfermarkt, в составе "Гента" Яремчук забил 61 гол в 152 матчах. За сборную Украины форвард провел 39 поединков и забил 13 голов.

Теги: футбол, Украина, Португалия, Бельгия, сборная Украины, Бенфика, форвард, Брюгге (Бельгия), соглашение, Роман Яремчук
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