Форвард сборной Яремчук вернулся в Бельгию. Украинец стал игроком чемпиона страны "Брюгге"

Яремчук перешел в "Брюгге" из португальской "Бенфики" Фото: clubbrugge.be

О достигнутом соглашении до 2026 года сообщается на сайте клуба 29 августа.

26-летний Яремчук перешел в "Брюгге" из португальской "Бенфики".

Выступая за "орлов", украинский форвард забил девять мячей, три из них – на групповом этапе Лиги чемпионов, указывается на сайте бельгийского клуба.

Яремчук стал игроком "Бенфики" летом 2021 года, в португальский клуб украинец перешел из бельгийского "Гента".

Roman Yaremchuk tekent tot 2026 bij Club! * Welcome, Roman. * ‍????????



???? https://t.co/wJvvOCnq4h pic.twitter.com/QpESUoBt0A — Club Brugge KV (@ClubBrugge) August 29, 2022