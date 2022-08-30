Форвард сборной Яремчук вернулся в Бельгию. Украинец стал игроком чемпиона страны "Брюгге"

О достигнутом соглашении до 2026 года сообщается на сайте клуба 29 августа.
26-летний Яремчук перешел в "Брюгге" из португальской "Бенфики".
Выступая за "орлов", украинский форвард забил девять мячей, три из них – на групповом этапе Лиги чемпионов, указывается на сайте бельгийского клуба.
Яремчук стал игроком "Бенфики" летом 2021 года, в португальский клуб украинец перешел из бельгийского "Гента".
Roman Yaremchuk tekent tot 2026 bij Club! * Welcome, Roman. * ????????— Club Brugge KV (@ClubBrugge) August 29, 2022
???? https://t.co/wJvvOCnq4h pic.twitter.com/QpESUoBt0A
Яремчук выступал за "Гент" с 2017 года, в бельгийский клуб украинец перешел из киевского "Динамо". По данным портала Тransfermarkt, в составе "Гента" Яремчук забил 61 гол в 152 матчах. За сборную Украины форвард провел 39 поединков и забил 13 голов.